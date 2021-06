Zgodnie z wynikami badania „Pochodzenie produktu a decyzje zakupowe”, prawie co dziesiąta osoba deklaruje, że zawsze szuka informacji o polskim pochodzeniu produktu, a co trzecia, że robi to często.

Głównym źródłem informacji o pochodzeniu produktu jest etykieta na opakowaniu. Prawie trzy czwarte osób, które wzięły udział w badaniu zwraca uwagę na oznakowania produktów, mówiące o polskości produktu podczas robienia zakupów - podkreśliła PGE.

Jak podała PGE, celem badania było zidentyfikowanie postaw zakupowych Polaków, a także pozyskanie ich opinii, co należałoby usprawnić, aby wybory polskich produktów były dla nich łatwiejsze. Według spółki wyniki pokazują, że zapewnienie konsumentom łatwej identyfikacji pochodzenia produktu w momencie dokonywania zakupów, może realnie wpłynąć na decyzję, co trafi do ich koszyka zakupowego.

Jak przypomniał prezes PGE Wojciech Dąbrowski, spółka od roku, poprzez działania skupione wokół kampanii „Polskie – kupuję to!”, zachęca do kupowania krajowych produktów.

„Badania agencji badawczej PBS pokazują, że dla Polaków pochodzenie produktu ma istotne znaczenie. Taką postawę deklaruje aż 80 proc. badanych, którzy uważają, że w ten sposób wspierają rozwój polskich firm i producentów, zapewniając tym samym miejsca pracy. Jest to ważne, bo wybory konsumenckie mają wpływ na naszą gospodarkę” – podkreślił Dąbrowski.

Badania „Pochodzenie produktu a decyzje zakupowe” na zlecenie PGE przeprowadziła w maju 2021 r. agencja badawcza PBS. W badaniu wzięło udział 1011 osób, a samo badanie zrealizowano techniką CAWI (wywiady internetowe) poprzez panel poznaj.to na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.