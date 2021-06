"W tym roku uruchomimy 40 punktów Orlen w Ruchu. Docelowo w ciągu 4-4,5 roku będzie ich 900. Przy czym 900 punktów to minimum. Sądzę, że w rzeczywistości będzie ich zdecydowanie więcej" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

Obecnie pod marką Ruch działa nieco ponad 1 200 punktów sprzedaży, a PKN Orlen zapowiadał wcześniej, że w ramach nowej marki "Orlen w Ruchu" w ciągu pięciu lat powstanie około 900 punktów.

"W najbliższym czasie będziemy otwierali kolejne punkty Orlen w Ruchu, m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, kilka punktów na trasie metra w Warszawie, a także pierwszy wolnostojący punkt w prestiżowym miejscu w Warszawie" - dodała członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka.

Do 2030 roku koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej ok. 11 mld zł, co przełoży się na wzrost EBITDA segmentu detalicznego do ok. 5 mld zł rocznie, podał koncern.

"Nowe formaty sprzedaży detalicznej będą obejmowały trzy rodzaje obiektów. W formacie A będą to ok. 20-metrowe obiekty, natomiast w formacie B ok. 60-70-metrowe obiekty, takie jak pierwszy udostępniony klientom w Warszawie. Powstaną również autonomiczne kąciki kawowe, w których sprzedaż będzie całkowicie zautomatyzowana. Zostaną one udostępnione w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu, m.in. na dworcach, w biurowcach, czy na lotniskach. Otwarcie pierwszego kącika planowane jest w sierpniu" - czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.