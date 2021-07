Kogo dotyczy nowa ustawa

Ustawa dotyczy podmiotów działających w branży spożywczej i rolnictwie, tj. głównie producentów, przetwórców, pośredników i handlowców. Zgodnie z dyrektywą w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (dyrektywa 2019/633) – pojęcie nabywcy zostało poszerzone o podmioty z sektora publicznego. Nowa regulacja rozszerza również definicję środka spożywczego m.in. o żywy inwentarz, pasze oraz nasiona i owoce oleiste. Obrót tymi produktami również trzeba będzie dostosować do projektowanej regulacji.

Kryteria występowania przewagi kontraktowej

W ustawie wskazano nowe kryteria występowania nierówności między przedsiębiorcami. Co do zasady przewaga kontraktowa ma miejsce w sytuacji znaczącej dysproporcji w potencjale ekonomicznym między zbywcą a nabywcą. Prawodawca wyznaczył progi wysokości obrotów rocznych, które powodują, że między kontrahentami powstaje przewaga kontraktowa. Taka sytuacja wystąpi między zbywcą a nabywcą, z których jeden przekracza 2 mln euro obrotów rocznych, a drugi nie. Kolejne wartości graniczne to: 10, 50, 150 i 350 mln euro.

Nowe zakazane praktyki

Obecnie obowiązująca ustawa wskazuje cztery przykładowe praktyki nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Nowy projekt wymienia aż siedemnaście działań, które będą w ten sposób kwalifikowane. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej będzie polegać w szczególności na:

opóźnianiu zapłaty za dostawę towarów po 30. dniu od ich dostarczenia,

anulowaniu przez nabywcę zamówienia produktów łatwo psujących się w terminie 30 dni przed dostawą,

jednostronnej zmianie przez nabywcę warunków umowy w zakresie częstotliwości, miejsca, terminu i wielkości dostaw, standardów zamawianych produktów, zasad płatności i cen,

zwrocie niesprzedanych produktów dostawcy bez zapłaty za nie,

obniżaniu należnej zapłaty po dostarczeniu produktów np. przez żądanie rabatów na przyjęte produkty,

żądaniu od dostawcy ponoszenia w całości lub części kosztów obniżek cen dostarczonych produktów w ramach promocji u nabywcy,

ustalaniu terminów zapłaty niezgodnie z ustawą o tzw. przeciwdziałaniu zatorom płatniczym,

żądaniu przez nabywcę dodatkowych płatności niezwiązanych z dostawą produktów,

bezprawnym pozyskiwaniu tajemnicy przedsiębiorstwa dostawcy,

żądaniu zapłaty od dostawcy za pogorszenie się stanu produktów już po tym, jak przeszły one na własność nabywcy lub na terenie jego obiektów (sklepów, magazynów),

grożeniu podjęcia handlowych działań odwetowych za skorzystanie z praw umownych przez dostawcę,

żądaniu rekompensaty od dostawcy za rozpatrzenie skarg konsumenckich przez nabywcę mimo braku winy dostawcy,

żądanie przez nabywcę opłat za prowadzenie marketingu i reklamowanie dostarczonych produktów.

Niektóre praktyki (np. uczestniczenie w opłatach reklamowych lub marketingowych) można uznać za dozwolone, jeśli strony wprost wskażą w umowie, że nie traktują ich jako nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Nad przestrzeganiem wprowadzonych przepisów ma czuwać UOKiK oraz Inspekcja Handlowa. Sankcją za ich naruszenie są kary pieniężne do wysokości 3% rocznego obrotu oraz zakaz stosowania nieuczciwych praktyk. Nowa ustawa wprowadza też instytucję dobrowolnego poddania się karze pieniężnej, co umożliwi obniżenie jej wysokości nawet o 50%.

Konkluzja

Nowa ustawa ma zapewnić szerszą ochronę mniejszym i słabszym podmiotom działającym na rynku rolnym i spożywczym. Obecnie więksi przedsiębiorcy jednostronnie narzucają kontrahentom niekorzystne warunki, wykorzystując swoją pozycję i przewagę ekonomiczną. Takie działania narażają zwłaszcza drobnych rolników na straty finansowe, a nawet na wyparcie z rynku. Nierównowaga tego rodzaju niekorzystnie wpływa na rozwój rolnictwa i prowadzi do nierównomiernego rozkładu zasobów i zysków. Aby zapewnić równowagę, zasadne jest wprowadzenie narzędzi ochronnych, które pozwolą mniejszym podmiotom na rozwój i harmonijną współpracę gospodarczą.

Autorka: Anastazja Niedzielska-Pitera, radca prawny w krakowskim oddziale Rödl & Partner