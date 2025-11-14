Obowiązki właściciela domu w 2025/2026 – co trzeba kontrolować?

Prawo budowlane nakłada na właścicieli domów i zarządców budynków obowiązek regularnego sprawdzania stanu przewodów: dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Wynika to bezpośrednio z art. 62 ustawy Prawo budowlane.

Reklama

Brak kontroli to nie tylko ryzyko mandatu. W razie pożaru lub zaczadzenia ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli w systemie CEEB nie będzie potwierdzenia wykonania protokołu przez kominiarza.

Dlaczego przegląd kominów jest tak ważny? Najczęstsze zagrożenia

Nieczyszczony lub uszkodzony komin to jedno z częstszych źródeł zagrożeń w sezonie grzewczym. Do najpoważniejszych należą:

zatrucie tlenkiem węgla (czadem),

pożar sadzy w kominie,

odmowa wypłaty odszkodowania przy braku aktualnego przeglądu.

To powody, dla których kontrole są obowiązkowe niezależnie od rodzaju budynku.

Jak często trzeba wykonywać przegląd kominów?

Częstotliwość przeglądów zależy od rodzaju instalacji:

raz w roku – pełny przegląd techniczny przewodów kominowych,

– pełny przegląd techniczny przewodów kominowych, 4 razy w roku – gdy ogrzewamy paliwem stałym (np. drewno, węgiel, pellet),

– gdy ogrzewamy paliwem stałym (np. drewno, węgiel, pellet), 2 razy w roku – przy oleju opałowym i gazie płynnym,

– przy oleju opałowym i gazie płynnym, 1 raz w roku – przy gazie ziemnym,

– przy gazie ziemnym, 1 raz w roku – obowiązkowa kontrola przewodów wentylacyjnych.

Kto może wykonać przegląd w 2025/2026?

Kontrolę może przeprowadzić:

mistrz kominiarski,

lub osoba z uprawnieniami specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uprawnienia kominiarza można sprawdzić w oficjalnym wykazie: zone.gunb.gov.pl/pl/sprawdz-osobe-uprawniona.

Od września 2023 roku obowiązują e-protokoły, czyli elektroniczne wpisy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dzięki temu urzędy widzą, czy przegląd został wykonany.

Jak sprawdzić, czy przegląd został wprowadzony do CEEB?

Można to zrobić na dwa sposoby:

Poprosić kominiarza o potwierdzenie wprowadzenia protokołu do systemu (wydruk lub mail) lub zalogować się do CEEB:

wejść na ceeb.gov.pl,

wybrać „Zaloguj się”,

zalogować się Profilem Zaufanym, e-Dowodem, bankiem lub przez mObywatel,

po wejściu w zakładkę budynku sprawdzić status e-protokołu.

Kto może skontrolować, czy przegląd został wykonany?

Aktualność przeglądu może sprawdzić:

nadzór budowlany,

straż miejska,

straż pożarna – szczególnie po zgłoszeniach mieszkańców lub po interwencji na miejscu zdarzenia.

Niektóre gminy prowadzą również lokalne kontrole, podczas których sprawdzają, czym mieszkańcy palą w piecach i w jakim stanie są przewody kominowe. Po pożarze ubezpieczyciel zawsze żąda potwierdzenia przeglądu. Brak wpisu w CEEB to ryzyko braku odszkodowania.

Jakie kary grożą za brak przeglądu kominowego?

Jeśli kontrola wykaże naruszenia, właściciel budynku musi liczyć się z:

mandatem do 500 zł ,

, wyższą grzywną w postępowaniu sądowym,

odmową wypłaty odszkodowania po pożarze lub zaczadzeniu.

Pompa ciepła a przegląd kominiarski – czy obowiązek znika?

W domach, gdzie źródłem ciepła jest wyłącznie pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne, nie ma obowiązku wykonywania przeglądu komina, gdyż źródła te nie wytwarzają spalin. Jednak jeśli pompa działa w układzie hybrydowym, czyli współpracuje z kotłem gazowym, olejowym lub na paliwa stałe, obowiązek wraca.

Niezależnie od rodzaju ogrzewania w każdym domu musi działać sprawna wentylacja nawiewno-wywiewna, dlatego coroczna kontrola przewodów wentylacyjnych przez kominiarza pozostaje obowiązkowa, niezależnie od rodzaju ogrzewania. Więcej w artykule poniżej.