Jak wskazuje agencja badawcza Inquiry w badaniu do raportu, obecny od kilku lat zwrot w kierunku zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska znajduje coraz wyraźniejsze odbicie w konsumenckich postawach Polaków. Już niemal trzy czwarte ankietowanych uważa, że firmy powinny wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, szczególną uwagę przywiązując do miejsc odwiedzanych na co dzień, takich jak sklepy i sieci spożywcze - podała.

Dodała, że wśród najczęstszych oczekiwań wyodrębnić można te związane z zapobieganiem marnowaniu żywności (jak sprzedaż po obniżonej cenie produktów z bliskim terminem ważności), ograniczeniem jednorazowych opakowań i plastiku (przyjmowanie szklanych butelek bez okazania paragonu) czy gospodarką w obiegu zamkniętym (odbiór lub odkupowanie towarów nadających się do ponownego użycia lub recyklingu).

Według autorów raportu, do liderów sieci handlowych, które w oczach Polaków najlepiej realizują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, należą Lidl, Biedronka oraz IKEA.

Z raportu wynika ponadto, że ankietowani deklarują także gotowość zmiany własnych nawyków zakupowych na rzecz bardziej ekologicznych zachowań. "Aż 82 proc. chce kupować produkty tych firm, które rezygnują z niepotrzebnych opakowań, a tylko procent mniej chętnie wybierze producenta wykorzystującego materiały z recyklingu. Jednocześnie wiedza na temat realnych zagrożeń wynikających z oddziaływania handlu na środowisko jest bardzo niska. Ta gałąź rynku znalazła się na ostatnim miejscu w zestawieniu najmniej ekologicznych branż – wskazało ją raptem 6 proc. Polaków" - podano.

W ocenie prezes agencji badawczej Inquiry Agnieszki Górnickiej, wyniki badania pokazują, że opinie polskich konsumentów są bardzo spójne na poziomie deklaracji, natomiast nie zawsze idzie za tym chęć do podejmowania konkretnych działań. "Mimo wysokiej ogólnej świadomości zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem wiedza o tym, w jaki sposób poszczególne branże, w tym handel, wpływają na środowisko, jest bardzo niska" - wskazała.

Jak dodała, zdaniem Polaków, odpowiedzialność za budowanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie proekologicznych postaw jest mocno rozproszona. "Ankietowani wskazują, że największy edukacyjny ciężar powinien leżeć w zakresie Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska oraz rządu. Tymczasem tylko 16 proc. badanych uznaje prowadzone przez rząd działania za wiarygodne" - podała.

Dodała, że z badania wynika, że największym zaufaniem w tym temacie cieszą się wśród Polaków przedstawiciele trzeciego sektora oraz Unia Europejska.

Badanie „Zrównoważony rozwój w handlu” zostało zrealizowane przez agencję Inquiry metodą CAWI na panelu YouGov na próbie 1037 dorosłych Polaków.