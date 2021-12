Reklama

"Bazowa EBITDA w wysokości 647 mln euro (w roku obrotowym 2020: 442 mln euro) była odzwierciedleniem dalszej ekspansji sklepów, wzrostu marży zysku brutto dzięki udoskonalonemu zaopatrzeniu i poprawie asortymentu produktów, a także ścisłej kontroli kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Bazowy zysk przed opodatkowaniem w wysokości 244 mln euro (w roku obrotowym 2020: 49 mln euro) wzrósł pięciokrotnie, podkreśliła spółka.

"Całkowite przychody grupy w roku obrotowym 2021 wyniosły 4 122 mln euro (wobec 3 518 mln euro w roku obrotowym 2020), co oznacza wzrost o 17,2% (+19,3% przy założeniu niezmiennych kursów wymiany walut). Wynik ten został wypracowany pomimo trudnego otoczenia rynkowego związanego z pandemią COVID-19 – w okresie sprawozdawczym około 9% (w roku obrotowym 2020: 6%) tygodni handlowych zostało utraconych z powodu obowiązkowego zamknięcia sklepów, przy czym wzrost LFL Pepco wyniósł +9,8% za cały rok, z uwzględnieniem wpływu zamykania sklepów w związku z pandemią. Wynika to z siły naszej oferty, w tym programów modernizacji sklepów i oferty, a także wyższego poziomu popytu ze strony klientów" - czytamy dalej.

Dla całej grupy wzrost przychodów w warunkach porównywalnych (LFL) wyniósł 6,5%.

Wskaźnik LFL Grupy Poundland za cały rok, wynoszący +3,1%, wyraźnie wskazuje na wzmocnienie oferty dla klientów, a w szczególności na dobre wyniki w rozszerzonych ostatnio kategoriach odzieży i artykułów gospodarstwa domowego oraz wprowadzenie nowej oferty artykułów chłodzonych i mrożonych w 127 sklepach w ciągu roku. Równolegle z programem modernizacji kontynuowana jest transformacja oferty skierowanej do klientów, dzięki której udział produktów o zróżnicowanych cenach w sprzedaży ogółem wynosi 36,2% (w roku obrotowym 2020: 25,9%), podano także.

Marża zysku brutto wzrosła o 220 pb do 42,9% w roku obrotowym 2021, co oznacza powrót do poziomu z roku obrotowego 2019, na skutek lepszego zarządzania przecenami i asortymentem produktów pomimo doświadczanych trudności w zakresie łańcuchów dostaw, wskazano dalej.

"W ubiegłym roku po raz kolejny wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, jednocześnie dodatkowo wzmacniając nasz bilans. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego poczyniliśmy imponujące postępy w realizacji naszych strategicznych celów, dzięki czemu jeszcze bardziej poprawiliśmy naszą pozycję, jako podmiotu charakteryzującego się jednym z najbardziej dynamicznych i najbardziej atrakcyjnych wskaźników wzrostu w branży stacjonarnej sprzedaży detalicznej w Europie" - skomentował dyrektor generalny (CEO) Andy Bond, cytowany w komunikacie.

Grupa otworzyła w ciągu roku 483 nowe sklepy netto (424 po odliczeniu sklepów Fultons nabytych i działających na koniec roku), co stanowi wzrost o 16% (14% z wyłączeniem sklepów Fultons). Była to rekordowa liczba nowo otwartych placówek w ciągu jednego roku. Jak podkreślił CEO, w tym roku obrotowym otwarto m.in. pierwsze sklepy marki Pepco w Austrii, Serbii i Hiszpanii.

"Wyniki wypracowane przez te zachodnioeuropejskie sklepy Pepco są bardzo obiecujące i dają nam coraz większą pewność, że nasza oferta ma szansę przyjąć się w całej Europie, a plany otwarcia placówek w Niemczech w pierwszej połowie 2022 r. są na dobrej drodze. Dzięki otwieraniu nowych sklepów możemy stworzyć co najmniej 13 000 miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat" - wskazał Bond.

"W bieżącym roku obrotowym zamierzamy dokonywać dalszych inwestycji mających na celu utrzymanie lub zwiększenie naszej przewagi cenowej oraz wspieranie naszych klientów w okresie, gdy budżety gospodarstw domowych są bardzo napięte. W celu łagodzenia zwiększonej obecnie presji inflacyjnej na rynkach, gdzie prowadzimy działalność, będziemy również w dalszym ciągu wdrażać nasz plan redukcji kosztów operacyjnych" - podsumował CEO.

Rok obrotowy 2021 był kolejnym rokiem kontynuacji ekspansji, przy czym inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wzrosły do 181 mln euro w roku obrotowym 2021 w porównaniu do 163 mln euro w roku obrotowym 2020), podała także spółka.

Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez Pepco (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2021 r.

