Według danych Baymard Institute, zajmującego się badaniami nad wszystkimi aspektami doświadczeń użytkowników online, średni wskaźnik porzucenia koszyka zakupowego wynosi 68 proc. Jednocześnie badanie „Reasons for Cart Abandonment – Why 68% of Users Abandon Their Cart” pokazuje, że skomplikowany proces transakcji oraz brak wystarczającej liczby metod płatności znajdują się w pierwszej dziesiątce najczęstszych przyczyn niedokończenia zakupów. Eksperci zwracają uwagę, że sklepy online tracą klienta w ostatnim momencie – kiedy ten ma już zapłacić. Wnioski są jasne – dobry proces płatności zwiększa sprzedaż.

Udostępnienie klientom ulubionych metod płatności

Olbrzymie znaczenie dla rozwoju biznesu online ma udostępnienie popularnych sposobów płatności. Pozwala to zwiększyć poziom satysfakcji i zadowolenia klientów oraz szybko i wygodnie zakończyć zakupy. Tą najbardziej lubianą i preferowaną przez Polaków formą rozliczenia w e-commerce jest BLIK. Według badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Tpay, wybiera go aż 71 proc. ankietowanych. Tym samym BLIK zdecydowanie wyprzedza w rankingu preferencji Polaków szybkie przelewy (37 proc.) oraz karty (36 proc).

Ponadto, dane dotyczące klientów banku PKO Banku Polskiego pokazują, że tylko podczas zeszłorocznego Black Week, czyli jednego z największych świąt zakupowych w roku, prawie 63 proc. wszystkich transakcji online zostało zrobionych przez nich BLIKIEM. Zdystansował on tym samym pozostałe sposoby płatności. Szybkim przelewem (Pay by link) zapłaciło wówczas 26 proc. konsumentów, a kartę wybrało zaledwie ok. 13 proc. e-kupujących.

Popularność BLIKA w e-commerce potwierdzają również dane jego operatora - Polskiego Standardu Płatności. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Polacy zrealizowali nim blisko 363 mln transakcji internetowych. To o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Dodatkowo, ich liczba z kwartału na kwartał cały czas rośnie. Dane nie pozostawiają wątpliwości – aby sprostać oczekiwaniom klientów, sprzedawca powinien umożliwić im opłacenia zamówienia w ulubiony sposób. Zbuduje to przekonanie konsumenta, że sprzedawca dba o niego i wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom.

Bezpieczeństwo jest równie ważne dla kupującego, co wygoda

Podczas zakupów w e-commerce oprócz szybkości i wygody płatności, konsumenci dużą wagę przywiązują do ochrony transakcji. Chcą, aby ich zakupy przebiegały sprawnie i bez komplikacji. BLIK odpowiada na te potrzeby i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, bazujący przede wszystkim na zaufanym środowisku bankowości mobilnej. Dużym atutem BLIKA jest to, że podczas płacenia nim użytkownik nie musi pozostawiać w internecie żadnych wrażliwych danych, które po przechwyceniu przez cyberprzestępcę mogą zostać wykorzystane. Bezpieczeństwo, które zapewnia BLIK, przekłada się na większy komfort konsumentów oraz chęć finalizacji zakupu.

Efektywność kosztowa e-sklepu

Z perspektywy klienta metoda płatności w sklepie internetowym jest neutralna kosztowo. Punkt widzenia sprzedawcy jest jednak inny. Akceptując wybrany przez konsumenta sposób zapłaty sprzedawca nie otrzymuje należności od razu. Zapłata pomniejszona jest o opłaty ustalone z agentem rozliczeniowym, czyli licencjonowanym dostawcą usług płatniczych. W efekcie czego sprzedawca nie otrzymuje całości kwoty, za którą sprzedał towar. Oczywiste jest więc, że w interesie e-sklepu leży dążenie do optymalizacji opłat jakie musi ponieść. Tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw BLIK, który od momentu pojawienia się na rynku jest bardzo atrakcyjną cenowo metodą płatności dla agenta rozliczeniowego. A to oznacza, że jest on również efektywniejszy kosztowo dla e-sklepu. Ponadto, BLIK jest udostępniany przez praktycznie wszystkich agentów rozliczeniowych działających w kanale e-commerce w Polsce, zatem każdy sprzedawca może wybrać takiego, który zaproponuje mu najkorzystniejsze warunki. Dodatkowo, BLIK ofererowany jest także przez największych globalnych integratorów płatności w internecie. Warto także zauważyć, że BLIK jest dostępny we wszystkich bankach komercyjnych w Polsce, zatem każdy użytkownik bankowej aplikacji mobilnej może wygodnie, bezpiecznie i szybko płacić BLIKIEM w sklepie internetowym.

Wzrost konwersji w e-commerce

Doświadczenia BLIKA wskazują, że udostępnienie możliwości zapłacenia nim w sklepie internetowym zwiększa konwersję, buduje zaangażowanie w kupno produktów, a w efekcie końcowym - pomnaża przychody firmy. Potwierdzają to m.in. dane Breuninger, wiodącego dostawcy mody i artykułów gospodarstwa domowego klasy premium. W okresie trzech miesięcy od umożliwienia klientom płatności BLIKIEM, sklep zanotował wzrost konwersji o 21 proc. BLIK niemal natychmiast stał się dominującą metodą płatności. Zbudowało to zaangażowanie klientów w kupno produktu, a ilość porzuconych koszyków spadła aż o 24 proc.

Pozytywny wpływ na transakcje wywiera również dobre wyeksponowanie BLIKA na stronie internetowej i wykorzystanie go do skrócenia ścieżki płatności – tak zrobił czołowy polski portal Interia. Po umożliwieniu wpisywania kodu BLIK bezpośrednio w serwisie Poczty Interii, w procesie opłacania rachunków, odnotowano spadek porzuceń koszyków o 43 proc. oraz retencję nowych użytkowników wyższą o 20 punków procentowych.

Każdy, kto sprzedaje w sieci, powinien zadbać nie tylko o prezentację oferty, zapewnienie konkurencyjnych cen, ale również o najlepsze doświadczenia związane z finalizacją transakcji. Jeśli e-sklep nie będzie w stanie sprostać wymaganiom klientów, istnieje prawdopodobieństwo, że zrezygnują oni z zakupów lub skorzystają z oferty innego sprzedawcy.

