Dostosowanie procesu sprzedaży do urządzeń mobilnych

Pandemia oraz upowszechnienie urządzeń mobilnych wywarły duży wpływ na nawyki zakupowe konsumentów. Według raportu Santander Consumer Banku z grudnia 2021 roku, aż 41 proc. internautów, którzy kupują w sieci, najczęściej używa w tym celu smartfona. Jednocześnie wszystkie raporty o handlu online pokazują, że liczba e-kupujących mobilnie będzie nadal rosła.

Rozwiązaniem, które zostało stworzone z myślą o użytkownikach mobilnych jest BLIK. Korzysta z niego już ponad 10 mln osób. Warto porównać to z liczbą aktywnych aplikacji bankowych w Polsce, w których jest dostępny. Na koniec czwartego kwartału 2021 roku było ich około 21,6 mln. Oznacza to, że ponad połowa osób, które używają bankowości elektronicznej w Polsce, płaci BLIKIEM. Użytkownicy doceniają jego wyjątkowy user experience, w tym wygodę oraz szybkość transakcji. Co ważne, to również najczęściej wybierana metoda płatności w e-commerce. Według badania Tpay, korzysta z niego 58 proc. kupujących w sieci.

Skrócenie ścieżki zakupu

W internecie liczy się prosty proces zakupu. Im mniejsza liczba kliknięć na drodze od wybrania produktu do złożenia zamówienia, tym lepiej. Jest to szczególnie ważne, z uwagi na łatwość przerwania zakupów online. Nawet kiedy klient wybierze towar, na każdym kolejnym etapie wciąż może zrezygnować. Często powodem porzucenia koszyka są trudności podczas płacenia. W trakcie składania zamówienia istnieje jednak możliwość skrócenia ścieżki płatności - co zwiększa szansę na pomyślną finalizację sprzedaży. Umożliwia ją płatność BLIKIEM bez kodu. Podczas pierwszych zakupów, po podaniu kodu BLIK i zatwierdzeniu transakcji, wystarczy dodać wybrany sklep do zapamiętanych. Zapłata podczas kolejnych zakupów będzie wymagała już tylko potwierdzenia transakcji PINem w aplikacji bankowej w telefonie. Sklep internetowy zapadnie w pamięć jako miejsce, które gwarantuje szybkie i łatwe zakupy - a to zachęci klientów do powrotu.

O tym, że optymalizacja ostatniego etapu zakupu przynosi wymierne efekty, świadczą rezultaty zmian w procesie płatności za rachunki w Poczcie Interii. Początkowo użytkownicy z poziomu skrzynki emailowej mogli kliknąć „Zapłać” na zweryfikowanych wiadomościach zawierających rachunki. Następnie byli przenoszeni na dedykowaną podstronę z wyborem metody płatności. W ramach optymalizacji procesu już na etapie przycisku „Zapłać” użytkownik decyduje czy chce zapłacić BLIKIEM, czy inną metodą. Co więcej użytkownik ma możliwość finalizacji transakcji bez dodatkowych przekierowań, wpisując bezpośrednio kod BLIK w okienku podsumowującym płatność. Zmiana dotyczyła także aplikacji mobilnej, z której użytkownik nie musi już wychodzić, aby opłacić rachunek. Efektem zmian jest wzrost liczby wszystkich transakcji o 35 proc., a samym BLIKIEM - aż o 81 proc.

Udostępnienie popularnych i polecanych metod płatności

W procesie sprzedaży bardzo duże znaczenie ma znajomość marki, która udostępnia sposób płatności. Według badania przeprowadzonego w grudniu 2021 roku przez instytut badawczy Kantar, najwyższy wskaźnik indeksu siły marki w kategorii płatności otrzymał BLIK. W czwartym kwartale 2021 roku wyniósł on 44 punkty. To wzrost o 3 punkty procentowe rok do roku. Jest on pierwszym wyborem użytkowników przy wszystkich płatnościach. Ponadto zna go aż 97 proc. użytkowników mobilnych aplikacji bankowych w Polsce. Żadna inna marka płatnicza w grupie osób używających aplikacji bankowych nie ma aż takiej rozpoznawalności na rynku. Oznacza to, że użytkownicy bardzo chętnie polecają markę swoim znajomym. Dzięki niemu droga do kolejnych zakupów i rekomendacji e-sklepu innym osobom jest zdecydowanie prostsza.

Optymalizacja kosztów procesowania płatności

Ważnym składnikiem kosztów sprzedaży są zobowiązania wobec agenta rozliczeniowego za obsługę płatności. W interesie sprzedawcy leży dążenie do optymalizacji opłat, jakie musi ponieść. Dlatego warto zauważyć, że od momentu pojawienia się na rynku BLIKA, pozostaje on atrakcyjną cenowo metodą płatności dla agenta rozliczeniowego. A to oznacza, że jest on również efektywniejszy kosztowo dla e-sklepu. Ponadto, udostępniają go praktycznie wszyscy agenci rozliczeniowi działający w kanale e-commerce - również globalni, którzy obsługują sklepy w Polsce i na świecie. Zatem każdy sprzedawca może wybrać partnera, który zaproponuje mu najkorzystniejsze warunki. Warto także zauważyć, że BLIK jest dostępny we wszystkich bankach komercyjnych w Polsce, zatem każdy użytkownik bankowej aplikacji mobilnej może wygodnie, bezpiecznie i szybko płacić BLIKIEM w sklepie internetowym.

Na wyniki sprzedaży w e-commerce wpływ ma wiele czynników. Sprzedawca musi włożyć bardzo dużo wysiłku, aby generować zyski. Pomóc mogą mu w tym płatności, które optymalizują proces sprzedaży - usprawniają zakupy, poprawiają doświadczenia klienta i wizerunek e-sklepu oraz są efektywniejsze kosztowo dla sprzedawcy. BLIK jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego konsumenta, a to wpływa również na efektywność działań marketingowych. Powoduje, że klienci nie tylko częściej odwiedzają sklep internetowy, ale i finalizują transakcje.

