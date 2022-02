Reklama

W samy IV kw. 2021 r. Allegro odnotowało 199,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 260,6 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 321,8 mln zł wobec 394,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 600,7 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 1 299 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 1 089,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 418,6 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 352,9 mln zł w porównaniu z 3 997,8 mln zł rok wcześniej.

"Liczba aktywnych kupujących wzrosła w IV kwartale do 13,5 mln, czyli o 2,9% r/r i o +0,7% kw/kw. Coraz szersza oferta, konkurencyjne ceny i wygoda robienia zakupów w połączeniu z dalszym rozwojem agowego programu lojalnościowego Smart! oraz udanym wdrożeniem Allegro Pay, przełożyło się na wzrost średnich rocznych wydatków na aktywnego kupującego o 18% r/r do 3 158 zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wskaźnik jakości obsługi NPS, czyli miara zadowolenia klientów, utrzymał się w IV kwartale na najwyższym w branży poziomie 78,9 pkt, podano także.

Wskaźnik Take Rate w skali roku wzrósł o 0,96 pkt proc. do 10,23%.

"Podsumowując, wyniki w zakresie GMV, przychodów i skorygowanej EBITDA za 2021 roku były zgodne z oczekiwaniami grupy, a nakłady inwestycyjne wyniosły 407 mln zł, czyli poniżej już wcześniej obniżonych szacunków" - czytamy w komunikacie.

"Allegro skupia są na nieustannym podnoszeniu jakości zakupów poprzez rozwijanie programu Smart! oraz wprowadzenie Allegro Pay i One by Allegro, co spotkało się z dużym uznaniem klientów. Wynikający z tego wzrost naszej bazy aktywnych kupujących i rosnące ich średnie wydatki to dokładnie ten model, którego skalowanie chcemy kontynuować w Polsce i za granicą. Obecnie 13,5 mln aktywnych kupujących na Allegro, czyli niemal połowa wszystkich internautów w Polsce, może wybierać spośród ponad 250 mln ofert od około 133 tys. sprzedawców. Inwestycje prowadzone przez Allegro przygotowują grunt pod dalszy rozwój i nie zamierzamy zwalniać tempa. Allegro planuje dalej podnosić poprzeczkę w Polsce, rozszerzając działalność zagraniczną" - skomentował prezes François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Allegro Pay przekroczyło roczne prognozy, udzielając w 2021 roku pożyczek na łączną kwotę ponad 2 mld zł po tym, jak platforma udostępniła usługę wszystkim zainteresowanym, podano także w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

