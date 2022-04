Reklama

W połowie marca br. Eurocash podał, prezentując wstępne szacunkowe dane, że w IV kw. 2021 r. odnotował 269,7 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 6 873 mln zł przychodów.

Zysk operacyjny grupy wyniósł w IV kw. ub.r. 95,18 mln zł wobec 82,05 mln zł zysku rok wcześniej, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 873,1 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 6 282,08 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała 113,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 26 281,43 mln zł w porównaniu z 25 398,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana strata netto ogółem wyniosła w ub.r. 99,34 mln zł wobec 49,36 mln zł zysku rok wcześniej.

"Strata netto Grupy Eurocash osiągnęła poziom 99,34 mln zł. Wykazana strata związana była głównie z wynikami segmentu detalicznego oraz segmentu projekty. Na wysokość straty wpłynęły następujące zdarzenia jednorazowe:

•odpis aktualizujący z uwzględnieniem efektu zmniejszenia zakresu umów leasingowych o wartości 64,3 mln zł związanym z zamknięciem 50 sklepów własnych;

•odpis aktualizujący prawa do użytkowania wybranych nieruchomości w segmencie Detal na kwotę 8,3 mln zł;

•odpis aktualizujący prawa do użytkowania wybranych nieruchomości oraz aktywów trwałych w segmencie Projekty na kwotę 16,7 mln zł.

Łączna kwota ww. odpisów wyniosła 89,3 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2021 r. 26 281,43 mln zł, tj. o 3,48% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost ten był związany z poprawą sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Marża brutto Grupy Eurocash w 2021 roku zmniejszyła się o 0,19 pkt proc. r/r i wyniosła 12,97%, podano też w sprawozdaniu.

W 2021 r. zysk EBIT wyniósł 97,53 mln zł wobec 231,71 mln zł zysku rok wcześniej, a wynik EBITDA - odpowiednio: 708,16 mln zł wobec 785,23 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA, tj. po wyłączeniu odpisów w segmencie detalicznym, była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 782 mln zł, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Rok 2021 okazał się niezwykle wymagający dla niezależnych detalistów, którzy są głównymi klientami Grupy Eurocash. Konsumenci, wytrąceni z codziennej rutyny przez lockdowny i pracę zdalną oraz zaniepokojeni fizycznymi i finansowymi konsekwencjami pandemii, odpowiednio dostosowali swoje zachowania zakupowe, preferując rzadsze i większe zakupy. W związku z tym obserwowaliśmy ogólne przesunięcie konsumentów z rynku niezależnego do dyskontów. Odczuliśmy to wyraźnie w sklepach własnych, gdzie wpływ pandemii nałożył się na trwającą i dłuższą niż oczekiwano integrację sklepów Mila z siecią Delikatesy Centrum. Wymagało to podjęcia trudnych decyzji, takich jak zamknięcie 50 sklepów najbardziej dotkniętych pandemią, aby skoncentrować wysiłki na rozwoju pozostałej sieci. Dlatego z ulgą obserwujemy, że decyzje te przynoszą pierwsze owoce" - powiedział prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że najważniejsze jest, iż "częściowe przejście" konsumentów ze sklepów niezależnych do dyskontów, widoczne w czasie pandemii, miało jedynie charakter tymczasowy i odwróciło się na korzyść rynku niezależnego wraz z powrotem do normalności pre-covidowej.

Sprzedaż zewnętrzna towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie hurtowym w 2021 r. sięgnęła 19,25 mld zł i była o 2% wyższa niż rok wcześniej. Spadek sprzedaży w hurtowaniach Cash&Carry został zrekompensowany przez formaty Eurocash Dystrybucja (sprzedaż z dowozem do klienta) oraz Eurocash Serwis (sprzedaż papierosów i produktów impulsowych). EBITDA segmentu hurtowego w 2021 r. przekroczyła 668 mln zł, co oznacza wzrost o 6% r/r.

"Niesprzyjające otoczenie rynkowe w pierwszej połowie ubiegłego roku odczuły główne najmniejsze sklepy, w tym zrzeszone w sieci ABC, które są głównymi klientami Cash&Carry. Koniec roku przyniósł jednak mocne odbicie także w tym formacie. W rezultacie, dynamika sprzedaży like-for-like w Cash&Carry ewoluowała od spadku o ponad 12% w pierwszym kwartale do wzrostu o ponad 5% w czwartym kwartale" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek.

W samym IV kw. 2021 r. łączna sprzedaż zewnętrzna towarów w segmencie hurtowym wzrosła o 6% r/r i sięgnęła 4,95 mld zł, natomiast EBITDA tego segmentu wzrosła w tym okresie o ponad 12% r/r, do 191 mln zł.

Na koniec 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.149 sklepów (wobec 9.317 rok wcześniej). Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD), będących klientami Eurocash Dystrybucja, wynosiła natomiast łącznie 5 570 placówek, co oznacza przyrost o 319 sklepów r/r.

Sprzedaż towarów zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2021 r. wyniosła 6,38 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 5% r/r, natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku przekroczyła 1,76 mld zł i była aż o 14% wyższa niż rok wcześniej.

"Zgodnie z zapowiedziami, w czwartym kwartale zamknęliśmy 50 sklepów własnych, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte wcześniej działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. Sklepy te obniżyły ubiegłoroczny wynik EBITDA segmentu detalicznego o 15 mln zł, a odpis związany z procesem ich zamykania - o ponad 64 mln zł. Były to zdarzenia jednorazowe, które nie będą miały negatywnego wpływu na nasze wyniki w przyszłości. Już w czwartym kwartale widoczne były pozytywne efekty dokonanych zmian oraz poprawa wyników w pozostałych Delikatesach Centrum - własnych i franczyzowych. W rezultacie, znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego w ostatnim kwartale 2021 r. wzrosła o 28% r/r do 125 mln zł. Uwzględniając dodatkowo wyniki sieci Arhelan, którą zaczęliśmy konsolidować w czwartym kwartale, łączna EBITDA segmentu sięgnęła blisko 130 mln zł" - wskazał Owczarek.

W całym 2021 r. znormalizowana EBITDA segmentu detalicznego wyniosła 284 mln zł wobec 318 mln zł rok wcześniej.

Na koniec 2021 r. budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów liczyła 1 608 sklepów, w tym 1 569 funkcjonujących pod marką Delikatesy Centrum (966 z nich to sklepy franczyzowe, a 603 to sklepy własne lub prowadzone w ramach joint venture).

Segment detaliczny Grupy Eurocash obejmuje ponadto 417 saloników prasowych Inmedio (wg stanu na 31 grudnia 2021 r.). Ich sprzedaż w minionym roku przekroczyła 486 mln zł i była o 9% wyższa niż rok wcześniej.

"Sprzedaż segmentu Projekty w 2021 r. sięgnęła 533 mln zł i była o 77% wyższa niż w 2020 r., natomiast w samym czwartym kwartale ubiegłego roku wyniosła 163 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Zanotowane wzrosty wynikają głównie z dalszej ekspansji e-supermarketu Frisco (objętego pełną konsolidacją od czerwca 2020 r.). Po Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie, w czwartym kwartale minionego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów mieszkańcom Trójmiasta, Katowic, Myślenic oraz Sosnowca. Sprzedaż LFL na rynku warszawskim - pierwszym i największym z rynków działalności Frisco - wzrosła w minionym roku o 16% r/r" - czytamy w komunikacie.

Grupa Eurocash rozwija również sieć marketów alkoholowych Duży Ben, która na koniec 2021 r. liczyła 204 sklepy wobec 129 rok wcześniej. Sprzedaż tej sieci w ubiegłym roku przekroczyła 250 mln zł, przy wzroście sprzedaży LFL o 11% r/r.

W związku z realizowanymi inwestycjami w innowacyjne formaty detaliczne oraz ponoszonymi kosztami wspomnianej ekspansji Frisco i sieci Duży Ben, EBITDA segmentu Projekty pozostawała ujemna: w 2021 r. wyniosła -44 mln zł wobec -33 mln zł w 2020 r., napisano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 137,01 mln zł wobec 110,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)