Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 262,85 mln zł wobec 187,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2022 r. zysk EBITDA zwiększył się r/r o 37,1% do 332,8 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 8,6%, podczas gdy rok temu było to 8,8%" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 854,26 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 2 760,7 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2022 r. 20,4%, po wzroście o 7% w analogicznym okresie 2021 r." - czytamy dalej.

W I kw. 2022 r. Dino Polska uruchomiła 66 nowych sklepów. Na koniec marca 2022 r. sieć Dino obejmowała 1 880 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej 736,7 tys. m kw. (+23,4% r/r). Rok wcześniej, w I kw. Dino Polska uruchomiła 59 sklepów, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 141,96 mln zł wobec 93,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)