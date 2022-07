Nowe przepisy weszły w życie w poniedziałek. Jak przekazano, działanie Canberry naśladuje podobne decyzje podjęte przez jej "międzynarodowych partnerów, Unię Europejską i Zjednoczone Królestwo".

"Tego typu środki przedsięwzięte przez Australię i innych partnerów międzynarodowych, które wspierają ukraińską gospodarkę i rozszerzają możliwości handlu, są niezbędne dla odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy w kontekście krótko- i długoterminowym" - skomentowano w wydanym oświadczeniu.

Jak poinformowano, wartość ukraińskiego importu do Australii wynosiła blisko 122 mln dolarów australijskich (82 mln dolarów amerykańskich) w 2021 roku. Wprowadzone przez Australię prawo spowoduje obniżenie ceł do zera na okres 12 miesięcy na szereg towarów produkowanych na Ukrainie. Podatki akcyzowe, takie jak te, które stosuje się do paliw, alkoholu i wyrobów tytoniowych, pozostaną w mocy.

Oświadczenie kończy się potępieniem "jednostronnej, nielegalnej i niemoralnej agresji Rosji przeciwko ludności Ukrainy".