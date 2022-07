Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 0,33 mln zł wobec 26,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 231,77 mln zł w 2022 r. wobec 156,32 mln zł rok wcześniej.

"Przychody roku obrotowego 2021/2022 netto ze sprzedaży wyniosły 231 772 tys. zł i były o 48,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2020/2021. Wpływ na wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu miało przede wszystkim ograniczenie zakresu pandemii COVID-19 i zmiana nastrojów społecznych z tym związanych oraz skuteczna implementacja nowej strategii biznesowej opartej na wzmocnieniu: modelu omnichannel, oferty produktowej, działań operacyjnych oraz budowy nowej społeczności wokół Spółki w programie #teamINTERSPORT" - napisał prezes Marek Kaczmarek w liście załączonym do raportu.

Spółka osiągnęła następujące wyniki w poszczególnych kanałach: Sklepy stacjonarne przychody netto ze sprzedaży wyniosły 133 206 tys. zł i były o 58,6 % wyższe w stosunku do analogicznego okresu; w kanale e-commerce przychody netto ze sprzedaży wyniosły 23 617 tys. zł i były o 19,8% wyższe w stosunku do analogicznego okresu, zaś w kanale hurtowym przychody netto ze sprzedaży wyniosły 74 949 tys. zł i były o 42,4% wyższe w stosunku do analogicznego okresu.

"To był kolejny trudny rok dla spółki. Rozpoczął się w szczycie pandemii COVID-19. Centra handlowe w kwietniu nadal były zamknięte, tym samym jedyne przychody generowane przez firmę w tym miesiącu pochodziły z kanału e-comm. Od maja, w kolejnych miesiącach sytuacja epidemiologiczna stale się poprawiała co sprawiało, że klienci zaczęli ponownie odwiedzać Centra handlowe i robić zakupy w sklepach stacjonarnych. Niestety ilość odwiedzających nasze sklepy w porównaniu do okresu sprzed pandemii była na poziomie ok -30%. Mimo, że liczba odwiedzających była mniejsza, to osiągane wyniki sprzedażowe były lepsze niż w poprzednich latach. Wzrost sprzedaży był spowodowany głównie przez fakt, że aktywność fizyczna, uprawianie sportów, była w czasie pandemii ogólnie dostępną formą spędzania czasu wolnego, która wytworzyła potrzeby zakupowe sprzętu i odzieży sportowej. Rynek detaliczny w Polsce rozwijał się dynamicznie (powracał do normalności) do grudnia 2021 roku. W tym czasie wartość indeksu nastrojów konsumenckich w Polsce wciąż rosła. Niestety nagłe spowolnienie gospodarcze, rosnąca inflacja, stwierdzone przez analityków rynkowych na początku roku 2022 zmieniło trendy. Dodatkowo, bardzo negatywnym czynnikiem mającym wpływ na zachowania konsumenckie był początek wojny w Ukrainie. W związku z sytuacją społeczno - gospodarczą w kraju Indeks zaczął spadać i osiągnął najniższy poziom od ponad 15 lat. Odbiło się to również na mniejszych niż planowano przychodach przez spółkę w 4Q roku finansowego" - skomentował Kaczmarek.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

