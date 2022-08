Jak przekazały w komunikatach Izba Administracji Skarbowej i Straż Graniczna, pilotażowy projekt zmiany w funkcjonowaniu przejść granicznych dla ruchu pojazdów ciężarowych będzie obowiązywał od 1 września do 30 listopada br. Zgodnie ze zmianami, ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony będą odprawiane wyłącznie na przejściach granicznych z Ukrainą w Zosinie i Dołhobyczowie (Lubelskie) oraz w Budomierzu i Krościenku (Podkarpackie).

"Tym samym ciężarówki do 7,5 tony nie będą odprawiane w Hrebennem, jak i w Dorohusku" – powiedział rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś, odnosząc się do zmian na przejściach granicznych w woj. lubelskim.

Zaznaczył, że z kolei małe samochody ciężarowe do 7,5 tony, które przewożą produkty podlegające kontroli weterynaryjnej, czy sanitarnej, dojeżdżając do przejść w Zosinie i Dołhobyczowie będą musiały mieć rozpoczętą procedurę zgłoszenia celnego w systemie CUDO, czyli internetowej procedury odprawy.

"Inaczej kierowcy będą musieli jechać do Dorohuska lub do Hrebennego ze względu na to, że w Dołhobyczowie i Zosinie nie ma punktów kontrolnych służb inspekcji, które przygotowują dokumentację" – wyjaśnił rzecznik IAS w Lublinie.

Autorka: Gabriela Bogaczyk