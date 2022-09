Reklama

"W dłuższej perspektywie czasowej widzimy na pewno potencjał do wzrostu marży, ale raczej nie w tym roku, dlatego, że bazę z ub. roku mamy dość wysoką. Był to rok postpandemiczny, kiedy po pierwsze, wchodziliśmy ze strukturą produktową dobrą, czyli było dużo nowych produktów, które się szybko sprzedawały. Byliśmy trochę niedotowarowani po pandemii. W tym roku tego efektu już nie ma, więc marża musi być w tym roku trochę niższa. Dodatkowo kursy walut też nie sprzyjają. Musimy się liczyć z trochę niższymi poziomami marży r/r, ale raczej na takim poziomie zbliżonym do II kwartału, nie do pierwszego" - powiedział Bajołek podczas webinaru wynikowego.

W samym II kw. 2022 r. marża wyniosła 43% w porównaniu do 39% w I kw. 2022 r. W I poł. 2022 r. wyniosła 41% wobec 45% rok wcześniej.

"Wydaje się, że rzeczywiście marża w II kwartale była już - można powiedzieć - normalna, biorąc pod uwagę, że I kwartał tego roku i I kwartał ub. roku odchylały się od normy - w poprzednim roku na plus, bo wynikało to z efektu postpandemicznego, w tym roku - na minus, bo wynikało to z efektów wybuchu wojny na Ukrainie. Drugi kwartał był już pozbawiony tych efektów, w związku z czym marża była już na mniej więcej normalnym poziomie i wydaje się, że w najbliższych kwartałach również marża powinna być na takim poziomie - można powiedzieć - już znormalizowanym" - dodał prezes.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Aktualnie Answear.com działa na 10 rynkach. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)