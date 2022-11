"Kaufland Polska od lat należy do sieci handlowych oferujących atrakcyjne wynagrodzenie na stanowisku kasjer-sprzedawca. Od stycznia 2023 r. firma podniesie pensje dla pracowników sprzedaży i logistyki na wybranych stanowiskach. Na podwyżki dla pracowników Kaufland przeznaczy łącznie 120 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Od stycznia 2023 r. osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kasjer-sprzedawca w zależności od lokalizacji mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 4200-4800 zł brutto. Po roku pracy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4400-5000 zł brutto. Zatrudnieni w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazynier wydania towaru w zależności od doświadczenia otrzymają wynagrodzenie w wysokości 4300-4800 zł brutto, podano także.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1 450 sklepów i zatrudnia ok. 148 tys. pracowników. W Polsce sieć posiada 237 marketów i zatrudnia ok. 15 tys. pracowników.