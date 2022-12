Reklama

"Liczę, że do poziomów między 52% a 53%" - powiedział Lutkiewicz podczas telekonferencji, zapytany o to, do jakiego poziomu może wzrosnąć marża brutto ze sprzedaży w roku obrotowym 2023.

"Liczymy na to, że wraz z tańszymi zakupami, ze spadkiem kosztów transportu, ale też słabnącym dolarem i umacniającą się złotówką - liczymy na to, że marze handlowe jednak wzrosną w przyszłym roku" - dodał.

Marża brutto w III kw. r.obr. 2022/2023 (sierpień - październik 2022 r.) wyniosła 51,2% wobec 52% kwartał wcześniej i 58,3% rok wcześniej.

"Marża brutto w III kw. 2022/2023 niższa r/r o 7,1 pkt proc. ze względu na: 1) wysoką bazę III Kw. 2021/2022 wspartą odroczonym popytem po COVID-19 i korzystnymi cenami zakupu towarów, 2) większym udziałem marki Sinsay w sprzedaży, 3) większymi r/r promocjami towaru pierwotnie przeznaczonego na rynki wschodnie oraz 4) mniej korzystnym r/r kursem USD/PLN" - czytamy w prezentacji wynikowej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)