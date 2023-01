Zależność handlu zagranicznego RFN od rynku chińskiego wciąż rośnie - wynika z oceny opublikowanej przez rządową agencję Germany Trade and Invest (GTAI). Podczas gdy import z drugiej co do wielkości gospodarki świata do Niemiec mocno wzrósł w 2022 roku, to niemiecki eksport do Chin poczynił niewielkie postępy.

GTAI jest agencją handlu zagranicznego rządu RFN, która wspiera niemieckie firmy za granicą, jak również firmy zagraniczne zakładające działalność w Niemczech - informuje we wtorek portal telewizji ARD.

Dane agencji za ubiegły rok pokazują niekorzystną dla Niemiec zmianę w przepływach handlowych. Z jednej strony Chiny tracą na znaczeniu jako miejsce docelowe dla niemieckiego eksportu. Wzrost eksportu do Chin był poniżej średniej i wynosił 3,7 proc. Natomiast eksport do Niemiec przez chińskie firmy nadal rósł skokowo. Wartość towarów importowanych z ChRL wzrosła o prawie 37 proc.

Polski eksport do Niemiec. Najnowsze dane GUS

Zobacz również

"To zwiększa zależność od Chin, a deficyt handlowy zmierza do ujemnego rekordu" - napisano w opracowaniu.

Zdecydowanie najważniejszy rynek eksportowy niemieckich firm, USA, w ubiegłym roku nadal zyskiwał na znaczeniu. W ostatnich miesiącach znacząco wzrósł również eksport do Polski i Austrii.

Główny sektor niemieckiego eksportu, przemysł maszynowy i motoryzacyjny, w ostatnich miesiącach bardzo ucierpiał z powodu problemów z dostawami i braków materiałowych - przypomina ARD.

Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)