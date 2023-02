Co to jest fulfillment?

Sprzedaż towarów przez internet naturalnie związana jest z potrzebą stworzenia zaplecza logistycznego pozwalającego e-sklepowi wysyłać zamówienia do klientów. Wiąże się to jednak z kosztami, których można uniknąć. Niemal cały proces realizacji dostaw może przejąć zewnętrzna firma kurierska. Tego rodzaju outsourcing usług, czyli przekazanie ich innemu przedsiębiorstwu, nazywa się właśnie fulfillmentem. Jedną z firm, które oferują współpracę w zakresie wysyłki produktów ze sklepu internetowego, jest InPost.

Na tle konkurencji propozycja InPost wyróżnia się w kilku aspektach. O atrakcyjności oferty decyduje nie tylko samo zaplecze logistyczne największego polskiego operatora kurierskiego, ale także szereg dodatkowych usług. Ze szczegółami można zapoznać się m.in. pod adresem https://inpost.pl/fulfillment oraz oglądając filmy zamieszczone w serwisie YouTube. Dzięki nim, jak również artykułom na ten temat, można przekonać się, jakie korzyści osiąga e-commerce współpracujący z InPost w ramach usługi fulfillment.

Korzyści, jakie daje InPost Fulfillment

O sukcesie bądź porażce sklepu internetowego decydują m.in. atrakcyjne ceny, rozbudowany asortyment i satysfakcja z dokonanych zakupów. Dwa pierwsze warunki powodzenia biznesu są ściśle związane z trzecim. Jeśli nie zostanie spełniony, konkurencyjna oferta może nie wystarczyć. Z tego względu należy zadbać o szybką wysyłkę i wygodne możliwości odbioru. InPost Fulfillment zapewnia to dzięki 60 tys. m² powierzchni magazynowej. Co więcej, centra logistyczne operatora rozlokowane są na obszarze całej Polski, co pozwala na szybsze dostarczanie zamówień niezależnie od fizycznej lokalizacji magazynu e-sklepu.

Usługa InPost Fulfillment to także maksymalnie wydłużony cut-off time, czyli termin dostarczania paczek. Dzięki temu klient, który zamówił towar do godziny 20:00, otrzymuje go już następnego dnia. Zapewnia to ogromną przewagę nad konkurencją niekorzystającą z fulfillmentu InPost, której zamówienia docierają do klientów dopiero w kolejnych dniach. Poziom satysfakcji klientów podnosi dodatkowo możliwość wygodnego odbioru przesyłek. Tysiące urządzeń Paczkomat® dostępnych o każdej porze doby to najlepszy sposób, by przekonać ich do zakupów w danym sklepie internetowym.

Dzięki InPost Fulfillment właściciel biznesu e-commerce ogranicza także koszta przygotowywania przesyłek. Pomaga w tym co-packing, czyli przepakowywanie produktów wysłanych przez sklep. Innymi słowy, wystarczy, by towar został dostarczony w zbiorczych opakowaniach tymczasowych. W centrum logistycznym InPost pracownicy podzielą towar na pojedyncze przesyłki i nakleją etykiety adresowe zgodnie z wytycznymi sklepu internetowego. Na jego życzenie do środka mogą włożyć ulotki promocyjne, kody rabatowe, vouchery itp.