W ubiegłym roku, jak podaje GUS, sprzedaż e-commerce wyniosła 112,9 mld zł. To o 20 proc. więcej niż rok wcześniej i ponad 30 proc. w porównaniu z 2020 r. Ten rok może być jednak tym, w którym dwucyfrowe tempo rozwoju może wyhamować. Według danych za lipiec udział e-commerce w sprzedaży detalicznej wynosi 7,9 proc. Sprzedaż detaliczna natomiast urosła w cenach bieżących względem 2022 r. o 5,2 proc. Jeśli te wskaźniki utrzymają się na podobnym poziomie do końca roku, to sprzedaż online wyniesie w tym roku ok. 100 mld zł.

