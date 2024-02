„Wyłącznie od sprawdzonych i pewnych dostawców” - podkreślił prezes zarządu Związku Polskie Mięso Witold Choiński. „To fundamentalny warunek, aby mieć pewność, że produkt spełnia przynajmniej minimalne standardy bezpieczeństwa dla konsumenta i był poddany kontroli odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności” – dodał Witold Choiński.

W sobotę w Nowej Dębie zmarł 54-letni mężczyzna. Dwie kobiety trafiły do szpitala. Wszyscy wcześniej jedli galaretę wieprzową kupioną na targowisku.

Reklama

Dlatego Związek Polskie Mięso przygotował krótki poradnik, na co zwrócić uwagę robiąc zakupy. Nie tylko na bazarach. Po pierwsze ważne jest źródło pochodzenia mięsa, a więc należy je kupować wyłącznie od sprawdzonych dostawców, którzy przestrzegają norm bezpieczeństwa żywności. Po drugie, na opakowaniu powinny być oznaczenia świadczące o przeprowadzonej kontroli weterynaryjnej – numerów identyfikacyjnych, certyfikatów, znaków jakości. Po trzecie, zawsze należy się upewnić, że mięso jest świeże i przechowywane w odpowiedniej temperaturze. Trzeba też zwrócić uwagę na datę przydatności do spożycia, a na targowiskach i bazarach należy robić zakupy wyłącznie u producentów, którzy mają zarejestrowaną działalność i potrafią to udokumentować.

Aby dotrzeć do konsumentów, Związek Polskie Mięso przygotował akcję "Mięso – kupuj bezpiecznie". W mediach społecznościowych i na stronie www.polskie-mieso.pl/zdrowa-porcja-wiedzy będą publikowane informacje na co trzeba zwracać uwagę kupując mięso. „O czym warto wiedzieć, żeby zadbać o bezpieczeństwo dla zdrowia i życia konsumentów” – dodała Edyta Bach z biura prasowego Związku Polskie Mięso.

Reklama

Będzie też porcja wiedzy na temat jakości hodowli zwierząt, polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego, ale też wyniki badań i opinie ekspertów z branży mięsnej.