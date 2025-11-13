Polska Moc Biznesu to miejsce, gdzie międzynarodowe korporacje dzielą się swoimi najlepszymi praktykami z polskim biznesem, zarówno tym małym, jak i dużym.

- Równolegle przeplatamy owe międzynarodowe doświadczenia ze spojrzeniem polskich przedsiębiorców. Czujemy, że właśnie w Polakach jest ogromna moc. Moc zmian, moc dążenia do deregulacji, działania, aktywnego rozwoju w Europie i na świecie – mówi Artur Beck.

Dobre miejsce dla NGO-sów

Jego zdaniem kolejnym wyróżnikiem Polskiej Mocy Biznesu jest to, że „oddajemy scenę społeczną i całą też przestrzeń wystawienniczą bezkosztowo dla NGO-sów, dla fundacji”.

- Ponad 30 fundacji, które wcześniej weryfikujemy i zapraszamy, ma swój głos w samym sercu Stadionu Narodowego, bo chcemy łączyć NGO-sy z biznesem. Żeby biznes dawał profesjonalistom, czyli fundacjom środki czy zaangażowanie, które jest im potrzebne. No i druga rzecz, chcemy by te fundacje, te NGO-zapisywały się do grup roboczych, w których mamy przedstawicieli ministerstw. Chcemy, żeby faktycznie można było lobbować, i nie wstydzimy się tego słowa, w dobrych intencjach – podkreśla Artur Beck.

Podczas tegorocznej odsłony kongresu nowością będą trzy panele dyskusyjne zorganizowane wspólnie z Business Science Poland. - To wspierająca polski biznes jednostka w Brukseli. Idea, by polscy przedsiębiorcy oddziaływali bardzo mocno właśnie w Brukseli, byli obecni przy tworzeniu prawa, a nie tylko przy implementacji prawa europejskiego, jest dla nas kluczowa – mówi Artur Beck.

Profilaktyka zdrowotna dla każdego

Ważne będą również tematy związane ze zdrowiem. - Będziemy mieli trzy panele związane z tymi kwestiami. Będzie można posłuchać głosów związanych z finansowaniem służby zdrowia, lekarzy czy szpitali. Będzie też duża grupa osób, która będzie mówiła o profilaktyce. Sami jesteśmy ciekawi, jak ten komponent zdrowotny wypali, ale liczymy na ciekawą dyskusję – dodaje organizator kongresu Polska Moc Biznesu.

Według niego równie ciekawie przedstawiają się zapowiedzi trzech paneli związanych z obronnością. - Mamy za płotem wojnę, a w domu wojnę hybrydową i to jest fakt. Chcemy by odporność, którą musimy kreować we wszystkich przestrzeniach życia społecznego, była w mocno dowartościowana. Stąd naszymi gośćmi będą samorządowcy, wojewodowie. Będziemy rozmawiać o tym, jak lokalnie się przygotowywać na najgorsze – mówi Artur Beck.