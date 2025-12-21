"Jeżeli jest wzajemna wola polityczna to można ją ocenić tylko pozytywnie" - powiedział Pieskow według relacji RIA.

Pieskow miał przypomnieć, że Macron wyrażał wcześniej gotowość do rozmów z Putinem. "Ważne jest chyba aby przypomnieć co powiedział prezydent (Putin) podczas Linii Bezpośredniej (dorocznej konferencji prasowej- PAP). Również wyraził gotowość rozpoczęcia dialogu z Macronem" - powiedział Pieskow.

Wznowić rozmowy z Putinem

Według AFP rzecznik Kremla nawiązał do wypowiedzi Macrona w piątek rano w Brukseli po szczycie UE na którym osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro.

"Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem" - powiedział wówczas francuski prezydent na konferencji prasowej. Przypomniał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem". Zdaniem AFP była to aluzja do prezydenta USA Donalda Trumpa, ktory wznowił dialog ze swym rosyjskim odpowiednikiem.

„My – Europejczycy i Ukraińcy – mamy interes w tym, aby znaleźć sposób, aby znowu wejść do tej dyskusji (z Putinem – PAP) we właściwy sposób. Inaczej rozmawiamy między sobą, a negocjatorzy sami rozmawiają z Rosjanami” – powiedział Macron, zwracając uwagę, że kuluarowe rozmowy nie powinny odbywać się bez udziału krajów europejskich.

Apel do Waszyngtonu o nasilenie presji na Moskwę

Wysłannicy Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przeprowadzili już serię oddzielnych rozmów z Rosjanami oraz z Ukraińcami i reprezentantami Europy. Obecnie trwają rozmowy w Miami na Florydzie, w których biorą udział wysłannicy USA, Europy, Ukrainy i Rosji.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski zaapelował w sobotę do sojuszników o wsparcie rozmów w Miami apelując równocześnie do Waszyngtonu nasilił presję na Moskwę w celu zakończenia trwającej od lutego 2022 roku wojny.