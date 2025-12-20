Inwestycja ta - jak podano w komunikacie - jest przedłużeniem linii 88 Węzeł CPK – Grójec – Warka, którego wariant inwestorski został wybrany wcześniej. Obie linie w przyszłości znacząco poprawią połączenia kolejowe centrum Polski w korytarzu południowo–wschodnim na Podkarpacie.

Którędy pobiegną tory linii kolejowej 84

Długość wybranego wariantu inwestorskiego to około 53 km, z czego około 22,5 km obejmą przebudowy istniejących linii kolejowych. Zatwierdzony wariant przebiega przez sześć gmin (Radom, Kowala, Skaryszew, Iłża, Brody, Kunów) na terenie dwóch województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego.

„Od stacji Radom Główny prowadzi na południe w śladzie linii kolejowej nr 8. Następnie kieruje się na południowy–wschód w kierunku Skaryszewa, przez który przechodzi po jego zachodniej stronie, oraz Iłży, którą mija od wschodu. Na dalszym odcinku linia przebiega wzdłuż drogi krajowej nr 9, by następnie kierując się na południowy–wschód połączyć się z linią kolejową nr 25 w rejonie Kunowa” - czytamy w informacji.

Jak przypomniał cytowany w komunikacie Maciej Lasek, wybrany wariant jest jednym z kilku branych pod uwagę. „O tym, kiedy i w jakim kształcie będzie realizowane lub modernizowane kolejowe połączenie centrum Polski z Podkarpaciem zadecydują wyniki analiz prowadzonych w ramach Zintegrowanej Sieci Kolejowej, w której scenariusz przebiegu linii z Radomia przez Iłżę i Kunów jest jednym z możliwych” – wskazał.

Planowana prędkość to 250 km/h

Decyzję pełnomocnika poprzedziły spotkania informacyjno-konsultacyjne m.in. z udziałem 11 jednostek samorządu terytorialnego (JST), podczas których zebrano szereg uwag i opinii do zaproponowanych 8 wariantów i 3 podwariantów.

Zgodnie z wybranym wariantem inwestorskim pociągi na linii Radom – Iłża – Kunów w ruchu mieszanym będą jeździć z prędkością do 250 km/h dla połączeń pasażerskich i do 120 km/h dla pociągów towarowych.

Projektowane założenia zakładają powstanie nowych przystanków w lokalizacjach: Radom Południe, Gębarzów, Skaryszew, Walentynów, Iłża, a także terminal intermodalny na stacji Skaryszew i baza utrzymania w rejonie stacji Bór Kunowski powiązana z istniejącą bocznicą kolejową w Zębcu.

Szybsze połącznie dla mieszkańców Mazowsza i woj. świętokrzyskiego

„Przebieg linii będzie wymagał od nas ścisłej współpracy z PLK. Chcemy dać mieszańcom południowego Mazowsza i województwa świętokrzyskiego szybsze połączenia kolejowe zarówno w kontekście podróży dalekobieżnych, jak i uprawnienia transportu kolejowego w regionie. Linia pozwoli też przenieść część ruchu towarowego z dróg na tory” – wskazał członek zarządu CPK ds. kolei Piotr Rachwalski.

Dzięki budowie linii 84 znacząco ma się skrócić czas przejazdu koleją w relacjach dalekobieżnych np.: z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu, Rzeszowa do nowego lotniska i Warszawy. Zwiększy się też regionalna oferta przewozowa dla Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego, a także miast położonych blisko Radomia: Iłży czy Skaryszewa.

Z Radomia do Ostrowca Świętokrzyskiego ponad 2 razy szybciej

Z analiz ruchowo–eksploatacyjnych wynika, że po wybudowaniu linii, podróż na trasie z Radomia do Ostrowca Świętokrzyskiego w ruchu dalekobieżnym, trwałaby 24-28 minut (dziś to 1 godzina i 5 minut), a w ruchu regionalnym około 40 minut (obecnie nie ma takich regionalnych połączeń kolejowych). Linia znacząco skróci również czas przejazdu pociągów towarowych z rejonów przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa w kierunku Warszawy i Łodzi, stwarzając nowy ciąg transportowy odciążający linię kolejową nr 8.

Wybrany przebieg linii, kolejnej w ramach inwestycji Port Polska, ma – jak czytamy – najkorzystniejszą efektywność ekonomiczną (ENPV), stopę zwrotu i wskaźnik korzyści do kosztów. W I połowie 2026 roku spółka Databout, która przygotowała rozszerzone studium wykonalności, planuje złożyć dla linii Radom – Iłża – Kunów wniosek o decyzję środowiskową.

Wariant inwestorski to wybrany i zatwierdzony przebieg planowanej inwestycji, który jest optymalny pod względem techniczno-ekonomicznym i funkcjonalnym, a także minimalizuje negatywny wpływ na środowisko i mieszkańców. Jednocześnie pozwala na jak najefektywniejszą realizację projektu, uwzględniając m.in. najniższe koszty, wykup gruntów czy parametry techniczne.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko Port Polska zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości.