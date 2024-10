Wzrost cen warzyw i owoców

Codzienne zakupy podrożały we wrześniu średnio o 4,9 proc. wobec września ub.r.; najbardziej, o ponad 10 proc. zdrożały warzywa i owoce – wynika z opublikowanego w środę raportu UCE Research. Tańsze są produkty sypkie - m.in. cukier, sól i mąka.

Jak przekazano w raporcie „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, we wrześniu br. ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 4,9 proc. rok do roku. "Dla porównania (wyniki wyliczone wg tej samej metodologii), w sierpniu codzienne zakupy podrożały rdr. o 4,3 proc., a w lipcu – o 3,9 proc. rdr. Do tego wyraźnie widać, że dynamika podwyżek rośnie stale już od kilku miesięcy" - zaznaczono w informacji.

Jak poinformowano, we wrześniu br. z 17 monitorowanych kategorii 13 wykazało jednocyfrowy wzrost (w sierpniu – 15, a w lipcu 11). Do tego dwa segmenty zaliczyły dwucyfrową podwyżkę - wcześniej odpowiednio – 1 i 2. "Prawdopodobnie do końca roku obserwowana tendencja nie ustąpi. Będzie dużo kategorii na plusie, gdyż w analogicznym okresie ub.r. ceny w poszczególnych kategoriach spadały" - podano.

Dlaczego warzywa podrożały najbardziej?

Z informacji wynika, że we wrześniu najbardziej podrożały warzywa, średnio o 10,8 proc. rdr; w sierpniu były one na czwartym miejscu wśród największych wzrostów cen, a w lipcu – poza pierwszą dziesiątką. Poprzednio ich ceny wzrosły rdr o 6,3 proc., a w lipcu potaniały o 5,6 proc.

Wyjaśniono, że na wzrost cen warzyw we wrześniu wpłynęła powódź, na skutek której zniszczonych zostało ok. 25 tys. ha terenów z produkcją roślinną. "Zakłócona została w pewnym stopniu podaż na rynku warzyw. W kolejnych miesiącach sytuacja powinna się ustabilizować. Jednak nie oznacza to, że ceny warzyw zaczną spadać" - podano.

Na drugim miejscu wśród najwyższych wzrostów cen znalazły się owoce z podwyżką w ujęciu rocznym o 10,1 proc.; jako powód wskazano również powódź. Na trzecim miejscu znalazły się napoje bezalkoholowe, których ceny wzrosły o 9,6 proc. Na kolejnych pozycjach znalazły się: słodycze i desery (wzrost o 8,6 proc. rdr.), pieczywo (wzrost 5,7 proc. rdr.), ryby (5,3 proc.), chemia gospodarcza (4,9 proc.) oraz nabiał (4,4 proc.).

Ceny tłuszczy

We wrześniu wzrosły również ceny tłuszczy zwierzęcych i roślinnych (o 3,8 proc.), wędlin (3,1 proc.) oraz mięs (2,9 proc.). Wśród drożejących były też artykuły dla dzieci, które zdrożały średnio o 2,8 proc., oraz karmy dla zwierząt – o 1,2 proc. rdr.

Wobec ubiegłego roku staniały natomiast produkty sypkie (cukier, mąka, sól itd.) – o 3,8 proc., czyli o tyle samo co w sierpniu. "Eksport trzciny cukrowej jest tańszy. To powoduje, że sam cukier, jako produkt, również tanieje. Jednak ten trend może się odwrócić, jeśli warunki pogodowe nie będą sprzyjały rolnikom" - wyjaśniono w publikacji. Na minimalnym minusie są też dodatki spożywcze - potaniały średnio o 0,1 proc. rdr; w sierpniu zdrożały o 0,6 proc.

Dane pochodzą z cyklicznego raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito (dawniej Wyższych Szkół Bankowych). Zestawiono ze sobą prawie 79 tys. cen detalicznych z ponad 37 tys. sklepów należących do 60 sieci handlowych. Badaniem objęto dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry. (PAP)