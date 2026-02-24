Rywalizacja o Warner Bros. Discovery wchodzi w decydującą fazę

Nowa oferta udoskonala propozycję przedstawioną przez Paramount akcjonariuszom Warner Bros. 8 grudnia. Wówczas zaoferowano 30 dolarów za akcję. Według Reutersa WBD oczekiwał, że Paramount zaproponuje cenę powyżej 31 USD za akcję. Na razie nie ma informacji na temat szczegółów nowej propozycji.

Warner odrzucił wcześniej wartą 108 mld USD ofertę tej firmy na rzecz Netflixa, który zamierza kupić jedynie serwis streamingowy i studia za 83 mld USD.

Oferta Paramount lepsza niż Netflixa

WBD dał jednak Paramount Skydance szansę na przebicie propozycji Netflixa i siedem dni na rozmowy oraz przedstawienie ostatecznych warunków transakcji. Termin ten upływa w poniedziałek.

Jeśli zarząd Warner Bros. uzna nową ofertę Paramount za lepszą od obecnej umowy, Netflix będzie miał cztery dni na ustosunkowanie się do niej.

Paramount chce nabyć całość WBD, podczas gdy Netflix oferuje kupno tylko części przedsiębiorstwa odpowiedzialnej za platformy streamingowe i studia filmowe, bez posiadanych przez WBD kanałów telewizyjnych, takich jak CNN, MTV, TNT i polski TVN. Cena oferowana przez Netflix to 27,75 USD za akcję.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska