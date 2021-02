Również w polskim rządzie słychać głosy krytyczne wobec rozwiązania KE. – Kluczową kwestią do rozstrzygnięcia w rozporządzeniu jest jurysdykcja, ma ona fundamentalne znaczenie dla ochrony użytkowników – mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jak tłumaczy, rozporządzenie w obecnym kształcie oznacza, że nadal spory pomiędzy użytkownikiem a np. Facebookiem będzie rozpatrywać, gdzie firma ma siedzibę na terenie UE. – Tymczasem kluczowe jest, by tego typu spory rozpatrywały sądy krajowe. Można harmonizować pewne kwestie technologiczne czy proceduralne na poziomie UE, ale prawa podmiotowe muszą być na poziomie krajowym – mówi. Jak dodaje, projektowane przez KE rozporządzenie w wielu miejscach odsyła do przepisów krajowych, dlatego nie ma przeszkód, by już teraz uchwalić zaproponowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę o ochronie wolności słowa.