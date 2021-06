Facebook zatrudnił dziesiątki dziennikarzy z takich kategorii jak sport, nauka, zdrowie i finanse.

CNN cytuje komentarz Petera Kafki z Recode: „Facebook celowo stara się unikać politycznych (to znaczy: dzielących i popularnych) publicystów i tematów na Bulletin”. To właśnie w ten temat celuje Substack.

Bulletin – pierwsi publicyści i ich newslettery – mają wystartować we wtorek. Uczestnicy otrzymują wynagrodzenie za uruchomienie swoich biuletynów z nadzieją, że z czasem będą budować bazy płacących im fanów. Niektórzy publicyści już od tygodni gromadzą pomysły. Niektórzy z nich oświadczyli CNN, że nie mogą się doczekać, by dowiedzieć się, kto jeszcze weźmie udział w programie.

Jednym z atrakcyjnych aspektów Bulletin jest ogromny zasięg Facebooka – 2,85 miliardów użytkowników na całym świecie, a także zdolność do kierowania informacji do ludzi, którzy mogą być skłonni do czytania i płacenia za biuletyn, jeśli obejmuje interesujące ich tematy.

Eksperci ds. mediów zwracają uwagę, że Bulletin jest przykładem tego, jak Big Tech wygrywa w wyścigu o uwagę i twórców, budując i kupując narzędzia, by konkurować z mniejszymi startupami. Także Twitter zainteresował się newsletterami i przejął firmę Revue. Callum Jones pisze dla The Times of London: „Email powraca, a giganci mediów społecznościowych zwracają na to uwagę”.

Facebook wygrał w sądzie z Federalną Komisją Handlu

Korzystna decyzja amerykańskiego sądu to wygrana bitwa, ale jeszcze nie wygrana wojna. Sędzia odrzucił skargę przeciwko Facebookowi antymonopolowej Federalnej Komisji Handlu (FTC) mówiąc, że agencja nie dostarczyła dowodów na to, że gigant social media posiada monopol w sieci społecznej.

Jednocześnie sędzia, James Boasberg, zasygnalizował, że „problemy z pozwem FTC mogłyby zostać rozwiązane, gdyby agencja złożyła poprawioną skargę”.

Facebook dołącza do klubu 1 biliona dolarów

W bezpośrednim następstwie oddalenia przez sąd sprawy FTC, akcje Facebooka poszybowały w górę. Facebook dołączył do grona firm wycenianych na ponad bilion dolarów. To sprawia, że koncern stał się piątą amerykańską firmą, która tego dokonała. FB dołączył do następującej czwórki: Apple, Microsoft, Amazon i spółki-matki Google – Alphabet.