Instytut Reutera ds. Badań nad Dziennikarstwem opublikował swój cyfrowy raport z 2021 r., w którym ankietowano 92 tys. konsumentów na 46 rynkach na rożne tematy związane z mediami cyfrowymi - od wpływu pandemii na konsumpcję, po rozwój płatnych modeli biznesowych. Zapytano też o zaufanie do informacji i dezinformację.

Wśród 46 analizowanych państw Finlandia miała najwyższy odsetek respondentów (65 procent), którzy zgadzali się ze stwierdzeniem, że „wiadomościom można ufać przez większość czasu”. Oznacza to wzrost o 9 punktów procentowych od ostatniej edycji raportu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zaufanie do wiadomości wzrosło tylko nieznacznie. W USA jedynie 29 procent ankietowanych przez większość czasu ufa informacjom medialnym, przez co Stany znalazły się znalazły się na samym dole zestawienia.