Brainly i jego rosyjska platforma to edukacyjny serwis społecznościowy. Znanija przeznaczona jest dla uczniów z Rosji, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu.

Serwis Brainly poinformował, że na początku tego tygodnia otrzymał od Roskomnadzoru żądanie usunięcia treści związanych z wojną w Ukrainie z Bazy Wiedzy na platformie Znanija.

"Oczywiście nie spełnimy tego żądania. Usunięcie takich treści z naszej Bazy Wiedzy byłoby sprzeczne z naszą misją i naruszyłoby zaufanie naszych użytkowników, którzy polegają na platformie, jako źródle sprawdzonych informacji i materiałów do nauki" - podał Brainly.

Serwis wyjaśnił, że po inwazji Rosji na Ukrainę jego zespół postanowił zwiększyć widoczność na platformie odpowiedzi związanych z tą wojną, "zapewniając lepszy dostęp do nieocenzurowanych informacji o konflikcie".

"Dziesiątki milionów użytkowników Znanija zobaczyło naszą wiadomość odsyłającą do odpowiedzi na pytanie o wojnę w Ukrainie, a prawie milion tę odpowiedź przeczytało. Nasz zespół Znanija nadal zapewni użytkownikom ukraińsko- i rosyjskojęzycznym dostęp do platformy, z miejsc, z których będzie to możliwe" - poinformował serwis. Wiadomość jaką zamieścił Brainly zawiera link do opisu agresji Rosji na Ukrainę po rosyjsku.