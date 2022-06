"+Newsweek+ od lat jest kształtowany przez wybitny zespół dziennikarzy, który nie boi się wyzwań i niewygodnych tematów. Z Tomaszem Sekielskim na czele tytuł zyskuje lidera, który reprezentuje rzetelne i jakościowe dziennikarstwo. Jestem przekonany, że doświadczenie, profesjonalizm, wytrwałość i odwaga Tomasza Sekielskiego w podejmowaniu istotnych, społecznie ważnych tematów są gwarancją dalszego dynamicznego rozwoju marki Newsweek na polskim rynku jako bezkompromisowego i niezależnego medium" – mówi Mark Dekan, CEO Ringier Axel Springer Polska, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Poinformowano, że jako redaktor naczelny Tomasz Sekielski będzie odpowiadać za "politykę redakcyjną tygodnika, serwisu, wydań tematycznych pod marką Newsweek, a także za rozwój nowych formatów audio i wideo marki Newsweek". Tomasz Sekielski pozostanie także jednym z prowadzących program "Onet Rano", z którym jest związany od 2018 r.

"Newsweek jest światową marką i bez wątpienia jest jednym z najważniejszych mediów opiniotwórczych w Polsce. Będę miał przyjemność współpracować z najlepszymi dziennikarzami w kraju – dołączam do zespołu, który jest niezwykle profesjonalny. Jestem przekonany, że będziemy się rozwijać i umacniać swoją pozycję wśród wolnych i niezależnych mediów w Polsce" – powiedział Tomasz Sekielski, nowy redaktor naczelny Newsweeka.

W komunikacie przypomniano, że Tomasz Sekielski jest dziennikarzem, reporterem, twórcą filmów dokumentalnych i autorem książek. W latach 1997–2006 był reporterem "Faktów TVN". Był także gospodarzem piątkowych wydań programu "Kropka nad i". Od 2003 r. wraz z Andrzejem Morozowskim prowadził audycję "Kuluary", codzienny program "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 stworzył "Czarno na białym". Od października 2012 do stycznia 2015 r. Sekielski był gospodarzem poranków w Radiu Tok FM. Od stycznia 2013 do czerwca 2016 r. współpracował z TVP, gdzie prowadził autorski program "Po prostu". Był także gospodarzem "Woronicza 17" w TVP Info. Pisał dla tygodników "Newsweek" i "Wprost". W listopadzie 2018 r. dołączył do zespołu prowadzących program "Onet Rano".

"Zdobywca najważniejszych nagród dziennikarskich i telewizyjnych w kraju. W 2006 roku wraz z Andrzejem Morozowskim otrzymał nagrodę Grand Press i tytuł Dziennikarza Roku. W 2016 roku został nagrodzony Grand Press za najlepszy reportaż telewizyjny. Jest również zdobywcą Wiktorów i Telekamer. Dwukrotny laureat Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz Mediatorów" - napisano w komunikacie.

Tomasz Sekielski jest twórcą szeroko komentowanych filmów dokumentalnych "Tylko nie mów nikomu" oraz "Zabawa w chowanego", podejmujących problem wykorzystywania seksualnego dzieci w polskim Kościele katolickim. Przypomniano, że da twórczość dokumentalną został wyróżniony m.in. tytułem Dziennikarza Roku 2019 w konkursie Grand Press, Polską Nagrodą Filmową "Orzeł", Nagrodą Newsweeka im. Teresy Torańskiej, Grand Press 2019. Znalazł się na międzynarodowej liście Bloomberg 50, najbardziej wpływowych osób w 2019, które miały wyjątkowe i zasługujące na uznanie osiągnięcia (...) w takich dziedzinach jak biznes, rozrywka, finanse, polityka, nauka i technologie. Wyróżniony Nagrodą Honorową im. Marka Rymuszki oraz nagrodą #AllForJan Award w pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Ringier Axel Springer, którego finał odbył się w styczniu 2020 r.