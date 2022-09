– Twitter jest kopalnią złota dla wywiadu, który zainstalowałby w nim swojego agenta – mówił Peiter Zatko podczas wtorkowego przesłuchania przed Kongresem USA. Programista i haker, szerzej znany pod pseudonimem Mudge, do stycznia tego roku był szefem bezpieczeństwa spółki, zatrudnionym, by przeanalizować jej zabezpieczenia. W Twitterze zatrudnił go poprzedni dyrektor zarządzający – Jack Dorsey. Po tym, jak zastąpił go nowy szef Parag Agrawal, „Mudge” musiał ze spółki odejść.