3 stycznia Orłoś opublikował wpis na platformie X (dawniej Twitter). Ogłosił w nim, że "Teleexpress" wraca na antenę TVP1 po dwutygodniowej przerwie. Dowiedzieliśmy się również, że nowe wydanie z jego udziałem zostanie wyemitowane 4 stycznia o godzinie 17:00. Dziennikarz zniknął z Telewizji Polskiej prawie 8 lat temu.

Orłoś opublikował też zdjęcie z nowego studia, zrobione w czasie prób do nowej odsłony programu. "To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17:00 pierwszy po przerwie "Teleexpress". Do zobaczenia" – napisał.

Powrót Macieja Orłosia już jakiś czas temu zapowiedział nowy prezes TVP, Tomasz Sygut. Nie było jednak wiadomo, kiedy to nastąpi.

Orłoś pracował w TVP w latach 1991-2016 właśnie jako prowadzący "Teleexpress". Wcześniej był aktorem w warszawskich teatrach. Już jako telewizyjny prezenter został ambasadorem akcji "Cała Polska czyta Dzieciom" i napisał cykl książek dla dzieci o przygodach Kuby i Meli.