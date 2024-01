„Dzięki Niej Trójka ma szansę, by wybrzmieć intensywnym kulturalno-muzycznym głosem i proponować nieszablonowe spotkania twórców ze słuchaczami” – dodał Paweł Majcher. W komunikacie przesłanym PAP przypomniano, że Szydłowska Agnieszka Szydłowska to dziennikarka radiowa i telewizyjna związana z Rozgłośnią Harcerską, Trójką, Telewizją Polską i newonce.radio. „Za działalność internetową w roku 2023 zdobyła Best Stream Awards w kategorii Osobowość Radia w streamingu. Jej wywiady, czy to w radiowe czy udostępniane w formie podcastów, łączyła zawsze niewymuszona radość ze spotkania, dystans do siebie i erudycja” – podkreślono w komunikacie. Polskie Radio poinformowało także, że Szydłowska rozpocznie swoją pracę od spotkania z dziennikarzami Programu Trzeciego Polskiego Radia.

W informacji prasowej przekazanej przez Polskie Radio Szydłowska podkreśliła, że radio w jej opinii to „przestrzeń wolności intelektualnej, czujności na tematy społeczne i kulturalne, naturalne miejsce spotkania i rozmowy”. Dodała, że kierowany przez nią Program Trzeci będzie uczestniczył w działania dotyczące reform mediów publicznych.(PAP)

Autor: Michał Szukała