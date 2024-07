Unijny bój o prywatność. Co dalej z opcją "płać lub wyrażaj zgodę" na reklamę na Facebooku i Instagramie?

Użytkownicy Facebooka i Instagrama mogą być zmuszeni do płacenia za brak reklam lub zgody na śledzenie ich danych osobowych. Brak alternatywnej opcji narusza unijne prawo o rynkach cyfrowych - alarmuje Komisja Europejska. Co to oznacza dla gigantów technologicznych i ich użytkowników?