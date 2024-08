Wzrost wartości rynku streamingowego do 2027 roku

Reklama

Jak przekazano w "Miesięczniku Makroekonomicznym Polskiego Instytutu Ekonomicznego" platformy streamingowe mają obecnie 1,4 mld użytkowników, a przychody na rynku streamingu wideo (SVoD) w 2024 r. sięgną 108,5 mld dolarów.

Przywołując dane Statista Market Insights, analitycy PIE wskazali, że do 2027 r. globalna wartość tego rynku wzrośnie do 137,7 mld dol., co przekłada się na roczną stopę wzrostu na poziomie 8,3 proc. Z kolei liczba użytkowników w 2027 r. (według danych Digital TV Research), ma wzrosnąć do 1,7 mld osób.

Reklama

Dominacja Stanów Zjednoczonych na rynku streamingowym

PIE wskazał, że już w tym roku, (przy 1,4 mld użytkowników) średni przychód platform od jednej osoby (ARPU) wyniesie 76,6 dol., co stanowi 54-procentowy wzrost w porównaniu z 2018 r. Dodano, że kluczowym graczem na rynku usług streamingowych są Stany Zjednoczone, które w 2024 r., zgodnie z prognozami, wygenerują 44 mld dol. przychodów.

Z publikacji wynika, że liderem na rynku pozostaje Netflix. W drugim kwartale 2024 r. firma pozyskała ponad 8 mln nowych abonentów, czyli o 3 mln więcej niż przewidywali analitycy. W efekcie całkowita liczba abonentów tej platformy przekroczyła 277 mln. Podano, że przychody Netfliksa za pierwsze półrocze br. wyniosły 9,6 mld dol., co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu z 2023 r. Spółce udało się również poprawić zyski przypadające na oglądającego. "W efekcie zysk na akcję wzrósł o 48 proc. – do 4,88 dol." - wskazano. Dodano też, że prognozy na kolejny kwartał zakładają zysk na poziomie 5,10 dol. na akcję oraz przychody rzędu 9,7 mld dol. Szacuje się, że liczba abonentów w bieżącym roku wzrośnie o 5,2 mln.

Sukcesy Netfliksa i Disney+ w 2024 roku

Znaczącym sukcesem - według autorów raportu - może w tym roku pochwalić się również Disney+. W II kw. 2024 roku spółka po raz pierwszy od debiutu w 2019 osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 47 mln dol. "Sukces ten wynika z cięcia kosztów oraz popularności programów Shogun i The Bear dostępnych na platformie Hulu, którą Disney nabył w 2023 r." - wyjaśniono.

Disney - jak napisano - jest liderem w wydatkach na tworzenie własnych treści. W 2023 r. wydał na ten cel 10,5 mld dol., czyli o ponad 3 mld dol. więcej niż Netflix. Obecnie Disney+ jest trzecią platformą streamingową na świecie z ponad 150 mln aktywnych subskrybentów.

Intensyfikacja konkurencji wśród platform streamingowych

"Platformy streamingowe, takie jak Disney+, HBO Max, Amazon Prime, Paramount+, Apple TV i Hulu, intensyfikują konkurencję, ale rynek wideo na żądanie nadal ma znaczne możliwości rozwoju" - wskazano.

Zgodnie z danymi przywołanymi przez PIE, największą platformą jest Netflix z 277,7 mln subskrybentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: Amazon Prime - 200 mln użytkowników; Disney+ - 153,6 mln; Tencent Video - 115 mln; iQIYI - 101 mln; HBO Max - 86,6 mln; Paramount+ - 71,2 mln; Hulu - 50,3 mln i Apple TV - 40 mln. (PAP)