Reset algorytmu rekomendacji

Zmiana, która obecnie jest w fazie testów, wkrótce zostanie powszechnie wprowadzona. Jej twórcy tłumaczą, że dzięki takiej możliwości użytkownicy Instagrama uzyskają większą kontrolę nad treściami, a to, co pojawia się na ich kontach, będzie bardziej dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.

Wcześniej w tym roku Instagram ogłosił wprowadzenie nowych mechanizmów kontroli prywatności. Pozwalają one na to, aby użytkownik wybrał tematy, takie jak książki, podróże, gotowanie czy sport, które chce częściej widzieć w swojej aplikacji. Instagram już dziś pozwala użytkownikom określić, czy są zainteresowani materiałami wideo, które są im wyświetlane. Aplikacja bierze także pod uwagę inne sygnały, takie jak polubienia czy dzielenie się danym postem.

Resetowanie algorytmu związanego z rekomendacjami da użytkownikom możliwość przeglądu kont, które obserwują na wypadek, gdyby nie chcieli już kogoś obserwować. „Chcemy zapewnić wszystkich na Instagramie – szczególnie nastolatków – że mają bezpieczne, pozytywne i odpowiednie do wieku doświadczenia, a czas, który spędzają na Instagramie, uznają za wartościowy” – napisała we wtorek Meta we wpisie na blogu. „Chcemy dać nastolatkom nowe sposoby kształtowania ich doświadczeń na Instagramie, które będą wyrazem ich pasji i zainteresowań wraz z ich ewolucją w czasie” – dodano.

Więcej rozrywki, mniej polityki

Meta zaleca, aby na Instagramie pojawiało się więcej treści związanych z rozrywką, odchodząc jednocześnie od wiadomości i polityki. Firma chce w ten sposób wydłużyć czas, jaki użytkownicy spędzają na przeglądaniu aplikacji, a także unikać konfrontacyjnych wpisów. Platforma zwiększyła także liczbę treści, które pochodzą od obcych lub osób, które nie są jeszcze obserwowane – podobnie, jak robi to TikTok.