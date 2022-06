- Nowoczesny świat, wyposażony w nowoczesne technologie uzbraja się w to, żeby te informacje przekazywane były jeszcze szybciej i docierały do jeszcze większej liczby odbiorów. Internet zupełnie zrewolucjonizował świat w przekazywaniu informacji, dziś każdy ma do nich dostęp natychmiast. Każdy też może wysyłać informacje w świat, więc tym bardziej taką odpowiedzialną rolą w przypadku mojego przedsiębiorstwa jest to, by po pierwsze współpracować ze światem mediów, po drugie dostarczać dziennikarzom dane w odpowiednim czasie i w jak największej ilości – mówi Adam Kasprzyk.

- Nie zawsze działa do idealnie i natychmiast, ale staramy się przekazywać informacje sprawdzone, zebrane z wielu różnych części przedsiębiorstwa i na tyle dobrze zweryfikowane, by nie wywróciły tego ustabilizowanego świata - dodaje.

Jak wygląda proces przekazywania informacji dot. fuzji Olrenu z Lotosem i jaki wpływ na rynek paliwowy mają fake newsy – m.in. o tym w dalszej części rozmowy. Zapraszamy do obejrzenia wideo.