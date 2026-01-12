Rynek aut elektrycznych utrzyma wolumeny sprzedaży z 2025 r., ale bez kolejnego programu dotacyjnego, osiągnięcie dalszych wzrostów będzie trudne, ocenia wiceprezes Superauto.pl Bartosz Chojnacki. W 2025 r. zarejestrowano w Polsce niemal 46 tys. aut elektrycznych, o 177 proc. więcej niż w 2024 r.

"Spodziewam się utrzymania wolumenów sprzedaży z roku 2025, ale bez kolejnego programu dotacyjnego ciężko będzie o istotne wzrosty na rynku" - powiedział Chojnacki, cytowany w komunikacie.

Skutki zakończenia programu "NaszEauto"

Według niego, zakończenie programu "NaszEauto", który umożliwia prezentację klientowi bardzo niskiej raty za samochód, spowoduje, że trudno będzie utrzymać dzisiejszą atrakcyjność ofert, a co za tym idzie - sprzedaż - nawet przy dużych rabatach, a także elastyczności koncernów motoryzacyjnych w zakresie finansowania. Spowoduje to przejściowy spadek zainteresowania elektrykami u prywatnych kupujących oraz jednoosobowych firm, tym bardziej, że informacje o kończącym się programie dotacyjnym spowodowały, że wiele z nich przyspieszyło decyzje o zakupie, co wywindowało wyniki w 2025 roku, a szczególnie w jego końcówce.

Superauto.pl ocenia, że w 2026 roku można natomiast oczekiwać wzrostu popytu na auta elektryczne ze strony flot, gdyż jest to stale postępujące zjawisko. Dodatkową zachętą dla firm do elektryfikacji flot będą znacznie korzystniejsze limity odliczeń podatkowych od pojazdów zeroemisyjnych.

Reaktywacja segmentu samochodów miejskich

Zdaniem ekspertów, obecny rok będzie także okresem reaktywacji segmentu samochodów miejskich, które niemal zniknęły z oferty producentów w ostatnich 3-5 latach. Już w 2025 roku przebojem na rynek wdarły się małe chińskie elektryki - m.in. BYD Dolphin Surf oraz Leapmotor T03, które wraz z Citroenem eC3, zdominowały rankingi rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce.

"Spodziewam się, że rok 2026 przyniesie dalszy wzrost oferty w tym segmencie, a także wykreowanie mody na jeżdżenie do pracy małym lub mikro samochodem z napędem elektrycznym, jako kolejnym w gospodarstwie domowym" - dodał Chojnacki.