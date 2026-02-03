Średnia cena samochodu używanego

Na polskim rynku wtórnym sprzedano 207 485 samochodów w styczniu br., a ich średnia cena wyniosła 50 431 zł, wynika z raportu AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

"Styczeń był kolejnym miesiącem przynoszącym spadek liczby transakcji zarówno w ujęciu miesięcznym, w porównaniu z grudniem 2025 r., jak i rocznym, w porównaniu ze styczniem 2025 r. Mimo mniejszej aktywności kupujących, średnia cena sprzedanych samochodów utrzymała się na wysokim poziomie, a sprzedający nie decydują się na istotne obniżki cen. Warto jednak podkreślić, że spadek liczby transakcji na rynku dotyczy przede wszystkim sprzedawców indywidualnych. W naszej polskiej sieci centrów samochodowych styczeń 2026 roku okazał się jednym z najlepszych miesięcy w historii, z imponującą liczbą sprzedanych samochodów i stabilnym zainteresowaniem klientów" - powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Średni przebieg

Średni przebieg sprzedanego auta w styczniu br. wynosił 163 207 km, średni wiek 11 lat,a czas oczekiwania na kupca wynosił przeciętnie 48 dni, wymieniono.

Rodzaj silnika

W minionym miesiącu najczęściej sprzedawały się samochody benzynowe (100 942 auta), przed autami z silnikiem diesla - (84 196 sztuk) i napędzanymi LPG (10 985 sztuk). Sprzedaż samochodów elektrycznych na rynku wtórnym wyniosła 1759 sztuk.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto. AAA Auto sprzedało w Polsce 27,8 tys. aut używanych w 2024 r.

