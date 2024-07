Od 1 lipca br. w Warszawie obowiązuje pierwsza w Polsce Strefa Czystego Transportu (SCT). Obejmuje obszar 37 km kw. powierzchni miasta, w tym znaczną część Śródmieścia oraz fragmenty otaczających je dzielnic. Wprowadzenie SCT zaplanowano również w innych polskich miastach.

Reakcja kierowców na Strefę Czystego Transportu

Według najnowszego raportu Sixt Polska, 44 proc. kierowców zadeklarowało, że myśli nad zmianą pojazdu w związku z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu.

Zgodnie z podanymi wynikami, najbardziej skłonni do zmiany auta z powodu wprowadzenia SCT są mieszkańcy miast o populacji od 50 do 200 tys. (45 proc. wskazań w tej grupie) oraz dużych aglomeracji powyżej 200 tys. (41 proc.) Częściej rozważają to osoby pracujące na pełen etat (44 proc.) lub jego część (41 proc.).

Świadomość klimatyczna wśród Polaków

"Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej świadome problemów klimatycznych, w tym wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Szczególnie osoby z wyższym wykształceniem, spośród których aż siedem na dziesięć rozważa zmianę pojazdu w związku z implementacją SCT. Niewykluczone, że zaostrzające się przepisy będą skłaniać coraz więcej osób do wymiany auta na takie, które spełnia wymogi. Zwłaszcza że obecnie co dziewiąty Polak nie ma na ten temat wyrobionej opinii – skomentował Tomasz Cybula z Sixt Polska.

Według Cybuli wynik wskazujący, że najbardziej skłonni do zmiany samochodu są kierowcy pracujący na pełen lub część etatu oraz osoby mieszkające w dużych miastach, pokazuje, jak istotnym utrudnieniem np. w dojeździe do pracy mogą okazać się SCT. "Dlatego też, wzrasta zainteresowanie długoterminowym wynajmem aut. Wypożyczone auta są nowe i w pełni dostosowane do aktualnych wymogów i regulacji, co umożliwia swobodne poruszanie się po Strefach Czystego Transportu - dodał.

Szczegóły techniczne SCT

Na obszarze objętym przez SCT ograniczony został wjazd samochodów emitujących najwięcej szkodliwych spalin. Wśród nich znalazły się auta z silnikiem benzynowym starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2, a także pojazdy z silnikiem Diesla mające ponad 19 lat lub niespełniające normy Euro 4.

Strefa Czystego Transportu wprowadzona w stolicy zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, ma obniżyć poziom zanieczyszczeń powietrza i poprawić stan zdrowia mieszkańców. Kolejnymi po Warszawie polskimi miastami, w których po zaleceniach Komisji Europejskiej mają powstać SCT są Kraków, Wrocław oraz Katowice.

Raport SIXT Polska „Auto na własnych zasadach” powstał na podstawie badania ilościowego CAWI na panelu online. Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków, wyłącznie kierowców, przy współpracy SIXT Polska i SW Research w dniach 15-19.06.2024. Zrealizowana próba wyniosła N=1009.

SIXT Polska to część globalnej sieci obecnej w 105 krajach, która oferuje usługę wynajmu samochodów, od krótko- i długoterminowego, a także wynajem auta z kierowcą. Firma działa na polskim rynku od 2002 roku. (PAP)

