Szwajcaria to kraj, gdzie płatności gotówkowe akceptowane przez prawie wszystkie szwajcarskie firmy. Jednak branża transportu publicznego chce ograniczyć płatności gotówkowe – wynika z badania Szwajcarskiego Banku Narodowego. W ankiecie SNB udział wzięło ponad 700 firm - podał Bloomberg.

Wysokie koszty obrotu gotówki

Jako główny powód, dla którego operatorzy transportu chcą ograniczyć transakcje w banknotach i monetach w nadchodzących latach, jest koszt i wysiłek związany ze zwrotem nadwyżki gotówki, podał SNB w środowym oświadczeniu na które powołuje się Bloomberg.

Szwajcarki bank podał też, że gotówkę przyjmuje 98 proc. firm, a to oznacza, że gotówka pozostaje najszerzej akceptowaną metodą płatności w kraju. Niektórzy sprzedawcy detaliczni i restauracje planują nawet rozszerzyć takie transakcje.

Szwajcarzy kochają gotówkę

Przywiązanie Szwajcarów do gotówki jest tak duże, że banknoty i monety są bardzo powszechnie używane w Szwajcarii, również jako powszechny środek przechowywania wartości. Pieniądze to bardzo wygodne aktywa, ponieważ można je przechowywać w domu i w dowolnej chwili wykorzystać do zakupu czegoś w przyszłości. I Szwajcarzy w żadnym wypadku nie chcą z tego rezygnować. Rząd Szwajcarii planuje zapisać istnienie gotówki w konstytucji po tym, jak grupa obywateli uruchomiła inicjatywę w tym celu.