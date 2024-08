Xpeng Aeroht, jednostka chińskiego producenta samochodów elektrycznych Xpeng Inc., pozyskała 150 milionów dolarów na sfinansowanie rozwoju i produkcji latającego samochodu w Kantonie (Guangzhou), jednym z największych miast Państwa Środka.

Land Aircraft Carrier - modułowy latający samochód

Modułowy latający samochód firmy Xpeng Aeroht „Land Aircraft Carrier” składa się z pojazdu naziemnego, w którym mieści się mały latający pojazd elektryczny.

Według Xpeng, ten masywny, sześciokołowy samochód terenowy z napędem na wszystkie koła może przewieźć czterech lub pięciu pasażerów. Wypuszcza oddzielny dwumiejscowy moduł powietrzny, który startuje i ląduje pionowo jak helikopter.

W poniedziałkowym oświadczeniu firma poinformowała, że rozpoczęła również kolejną rundę finansowania, przygotowując się do budowy zakładów produkcyjnych i pierwszej na świecie nowoczesnej linii montażowej do masowej produkcji latających samochodów w dzielnicy Guangzhou Development District. Nowa linia produkcyjna zostanie najpierw wykorzystana do produkcji modułu powietrznego modułowego latającego samochodu „Land Aircraft Carrier”.

Latający samochód eVTOL

Firma pracuje także nad projektem dwumiejscowego latającego samochodu eVTOL ze składanym systemem lotu. Pojazd zaprojektowany zarówno do lotów powietrznych, jak i jazdy po drogach. W tej wersji auto posiada podwójny tryb kokpitu do podróży lądowych i powietrznych.

Zgodnie z oświadczeniem przedsprzedaż latających aut ma rozpocząć się w Chinach w ostatnim kwartale 2024 r.