Według wrześniowego badaniem światowego lidera w dziedzinie oprogramowania analitycznego FICO na które powołuje się CNBC, 3 na 5 Amerykanów, czyli około 60 proc., w tym 50 proc. dorosłych przedstawicieli pokolenia Z, w wieku od 18 do 27 lat, twierdzi, że zrozumienie, że ich wynik kredytowy jest jednym z najważniejszych aspektów wiedzy finansowej i że takiego przedmiotu można uczyć w szkole średniej. Jednak około 20 proc. z nich twierdzi, że nie ma wiedzy ani narzędzi, aby to zrobić. Natomiast prawie 30 proc. nie czuje, że ma kontrolę nad swoim wynikiem kredytowym.

Czego należy się wystrzegać korzystając z kart kredytowych?

Konsekwentne dokonywanie co najmniej minimalnych płatności na kartach kredytowych pomoże Ci uniknąć spadku Twojej zdolności kredytowej, ale może wpędzić się i inne kłopoty.

Należy jednak pamiętać, że dokonywanie tylko minimalnej płatności oznacza, że z miesiąca na miesiąc saldo twojego zadłużenie rośnie, co może prowadzić do wyższych odsetek. Taka sytuacja może okazać się groźna, ponieważ wraz ze wzrostem salda może być trudniej je spłacić i terminowo dokonywać płatności. Jeżeli chcesz uniknąć spirali zadłużenia, to co jakiś czas (najlepiej co miesiąc) trzeba spłacić całą zadłużenie karty.

Jak korzystać z karty kredytowej?

Wbrew nazwie, karta kredytowa nie służy do zaciągania kredytów, a jest narzędziem do zarządzania płynnością finansową. Ten plastykowy przedmiot umożliwia finansowanie bieżących wydatków, wymaga to jednak ogromnej dyscypliny finansowej. Aby karta kredytowa było twoim "przyjacielem", a nie "wrogiem" musisz pamiętać o jednej głównej zasadzie - spłacaj całą kwotę w okresie bezodsetkowym. Jeśli nie jesteś w stanie trzymać się tej zasady, to lepiej nie używaj karty kredytowej wcale, bo może to Cię drogo kosztować.