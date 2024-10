Według raportu World Data lab, Nielsen i GfK, z pokolenia na pokolenie akumulacja bogactwa zwalnia. Mimo to przeciętny przedstawiciel pokolenia Z nadal będzie bogatszy niż przeciętny przedstawiciel pokolenia Millenialsów, nawet na tym samym etapie życia, szacuje raport.

Jeszcze ważniejsza jest siła pokolenia Z w liczbach. W wielu częściach świata wzrost populacji zwalnia, dlatego oczekuje się, że pokolenie Z będzie ostatnim i jedynym pokoleniem, które osiągnie 2 miliardy ludzi, z silnym wynikiem w krajach rozwijających się i o średnich dochodach.

Reklama

Raport szacuje, że w 2024 roku globalne pokolenie Z stanowiło prawie jedną czwartą populacji globu - więcej niż jakiekolwiek inne pokolenie -, jednocześnie przyczyniając się do 17 procent globalnych wydatków konsumenckich. W 2030 r. Generacja Z nadal będzie największą generacją na świecie, ale do tego czasu jej wydatki wzrosną do 19 procent.

W 2024 r. w Europie i w Ameryce Północnej najwięcej na konsumpcję wydają przedstawiciele Baby Boomers i pokolenia X. Jednak w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie. W Afryce Subsaharyjskiej, gdzie wzrost populacji uczynił Generację Z najsilniejszą, jej wydatki konsumpcyjne już są największe i stanowią blisko 30 procent rynku, mniej więcej tyle samo, co Millenialsów.

Reklama