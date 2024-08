Długoletni kryzys demograficzny w Korei Południowe sprawił, że czwarta co do wielkości gospodarka Azji planuje uruchomienie nowego ministerstwa rządowego poświęconego wyzwaniom demograficznym po tym, jak lata zachęt w tym dotacje na odwrócenie wazektomii, wsparcie pieniężne dla rodzin z noworodkami, bezpłatne przejazdy taksówkami i dłuższe płatne urlopy opiekuńcze, nie złagodziły kryzysu związanego z dziećmi i nie odwróciły spadającego wskaźnika urodzeń – podaje Reuters.

Reklama

Jak zauważa Reuters, Korea Południowa nadal bije własny rekord najniższego wskaźnika urodzeń na świecie, który w zeszłym roku osiągnął nowe minimum.

Jednym z powodów jest postawa życiowa młodych Koreańczyków. W ocenie socjologów priorytety życiowe osób w wieku 20 i 30 lat nie sprzyja budowaniu gniazda rodzinnego. Młodzi Koreańczycy z pokolenia Y i Z wydają więcej i oszczędzają średnio mniej niż szersza populacja lub ich rówieśnicy w innych krajach.

Reklama

Postawa życiowa YOLO, czyli żyjesz tylko raz

Jung Jae-hoon, profesor socjologii na Uniwersytecie Kobiet w Seulu powiedział Reutersowi, że młodzi Koreańczycy poszukują statusu. – Ich wysokie nawyki wydawania pieniędzy pokazują, że młodzi ludzie pracują nad własnymi symbolami sukcesu, zamiast skupiać się na niemożliwych celach, jakimi są ustatkowanie się i posiadanie dzieci” – powiedział Jung Jae-hoon.

Dane banku centralnego pokazują, że stopa oszczędności wśród osób w wieku 30 lat spadła do 28,5 proc. w pierwszym kwartale z 29,4 proc. pięć lat temu. W tym samym okresie we wszystkich pozostałych grupach wiekowych stopa oszczędności wzrosła. Jak podaje Reuters, osoby w wieku 20 i 30 lat wydają najwięcej w domach towarowych i hotelach najwyższej klasy, a w ciągu ostatnich trzech lat ich wydatki na podróże wzrosły do 40,1 proc. z 33,3 proc..

Dane z Hyundai Card pokazują, że odsetek wydatków osób w wieku 20 lat w ekskluzywnych domach towarowych wzrósł prawie dwukrotnie do 12 proc. w ciągu trzech lat do maja. W tym samym czasie wydatki dla wszystkich innych grup wiekowych spadły.

Koreańczycy stali nacją, która wydaje najwięcej pieniądze na osobę na świecie na luksusowe marki, wynika z zeszłorocznego badania Morgan Stanley.

Powody niskiej dzietności w Korei

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę badawczą PMI w maju, zdecydowanie najczęstszym powodem, dla którego Koreańczycy z Południa nie mają dzieci są niewątpliwie trudności finansowe. Około 46 proc. z 1800 respondentów obwiniało o tę decyzję niepewność zatrudnienia lub koszty edukacji.

Sytuację pogarsza fakt, że dochody młodych Koreańczyków rosną znacznie wolniej niż w przypadku całego społeczeństwa. W zeszłym roku roczne dochody osób w wieku 20 i 30 lat wzrosły tylko o 2,0 proc., podczas gdy wzrost dla gospodarstw domowych był na poziomie 4,5 proc.

Jednak Jung Jae-hoon dodał, że skupienie się młodzieży na bardziej bezpośrednich przyjemnościach wyjaśnia również, dlaczego młodzi ludzie nie reagują na rządową politykę wspierania dzieci opartą na dotacjach.