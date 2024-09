Według Psychology Today, Doom spending, czyli bezsensowne wydawanie pieniędzy to sytuacja, gdy osoba bezmyślnie robi zakupy, aby się uspokoić, ponieważ ma pesymistyczne nastawienie co do swojej przyszłości finansowej.

Reklama

Niektórzy młodzi ludzie wydają pieniądze na luksusy, takie jak podróże i markowe cichy, zamiast oszczędzać. W mediach społecznościowych trend ten określany jest jako „doom spending”. Ylva Baeckström w wywiadzie dla CNBC Make It, wyraziła opinię, że dzieje się tak, ponieważ młodzi ludzie chronicznie są online, przez co bezustannie bombardowani są wiadomościami, które delikatnie mówiąc, nie nie są najlepsze.

Praktyka ta jest zarówno „niezdrowa, jak i fatalistyczna” — powiedziała Baeckström, starsza wykładowczyni finansów w King’s Business School i była bankierka.

Reklama

Niepewność o przyszłość

W opinii Baeckström, młodzi ludzie przekładają te złe uczucia na złe nawyki zakupowe. Badanie Intuit Credit Karma wykazało, że 96 proc. Amerykanów martwi się obecnym stanem gospodarki, a ponad jedna czwarta bezsensownie wydaje pieniądze, tylko po to, aby poradzić sobie ze stresem. Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2023 r. wśród ponad 1000 Amerykanów.

Jednak rozmówczyń powiedziała CNBC Make It, że jest wyleczoną rozrzutniczką, ale wysoki poziom inflacji i niepewność polityczna bardzo utrudniają racjonalizację oszczędzania pieniędzy. Z jej relacji wynika, że dwa lata temu bezmyślnie wydawała pieniądze na ubrania i podróże, mimo że zarabiała mniej niż teraz. W dużej mierze wynikało to z tego, że miała poczucie, że nie stać jej żaden poważny zakup, taki jak np. dom, czy mieszkanie.

Pierwsze pokolenie, które będzie biedniejsze niż ich rodzice

Badanie International Your Money Financial Security Survey stacji CNBC, przeprowadzone przez Survey Monkey, pokazało, że tylko 36,5 proc. dorosłych na świecie uważa, że ​​radzi sobie lepiej finansowo niż ich rodzice. Jeszcze większa grupa badanych (42,8 proc.) uważa, że ​​w rzeczywistości jest w gorszej sytuacji niż ich rodzice. W badaniu udział wzięło 4342 dorosłych z całego świata.

Baeckström zauważa, że pokolenie dorastające obecnie jest pierwszym pokoleniem, które będzie biedniejsze od swoich rodziców i ma poczucie, że może nigdy nie osiągną tego, co osiągnęli ich rodzice. W rezultacie rozrzutność stwarza iluzję kontroli w świecie, który wydaje się być poza kontrolą.