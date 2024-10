Jak pokazują badania Work in America z 2024 r. przeprowadzonym przez American Psychological Association, około połowa młodych ludzi uważa, że jest zestresowana w miejscu pracy. Wśród osób w wieku od 18 do 25 lat odsetek ten wynosi 48 proc.. Podobnie twierdzi 51 proc. osób w wieku od 26 do 43 lat.

Jak poradzić sobie ze stresem w miejscu pracy?

Cytowana przez CNBC specjalistka od szczęścia Jessica Weiss, mówi, że istnieje wiele sposobów na złagodzenie tego stresu, ale podkreśla szczególnie jeden z nich jest wyjątkowo skuteczny. Według Weiss najlepszym antidotum na stres jest przyjaźń. „Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla szczęścia, szczęścia w życiu i szczęścia w pracy, jest przyjaźń” — mówi.

Dzieje się tak, ponieważ niezależnie od tego, z jakimi przeszkodami możesz się spotkać w pracy, „przyjaźń daje ci okazję do rozmowy i znalezienia rozwiązań tego problemu” — mówi ekspertka.

Jak zacząć przyjacielskie relacje w firmie?

Weiss zachęca do wypróbowania dwóch taktyk.

Ponieważ przyjaźnie opierają się na ludziach, których widujemy regularnie, ekspertka sugeruje, aby zostać stałym bywalcem jakiegoś miejsca w biurze. Jako przykład podaje jedzenia lunchu zawsze w tym samym miejscu. Można też siedź zawsze w tym samym miejscu w sali konferencyjnej. Według Weiss ma to naturalny sposób pomóc w rozpoczęciu rozmów ze współpracownikami.

Jeśli to nie pomoże, spróbuj złożyć komuś „stosowny do pracy” komplement — radzi ekspertka. To „otworzy drzwi do rozpoczęcia bardziej znaczących rozmów” — mówi. W jej ocenie ostatecznie te przypadkowe znajomości i rozmowy mogą przerodzić się w przyjaźnie.

„Jeden przyjaciel w pracy zrobi różnicę”

Niektóre miejsca pracy stwarzają większe wyzwania w nawiązywaniu takich relacji miedzy ludźmi.

W przypadku firm które zatrudniają niewielką liczbę pracowników może okazać się, że żadna z nich nie wydaje się otwarta na tego typu relacje. Podobny problem sprawia praca zdalna z domu. Ostatecznie Twoje zawodowe grono towarzyskie nie musi być duże. „Jeden przyjaciel w pracy zrobi największą różnicę”, mówi Weiss.