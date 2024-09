Jazda autonomiczna - terminy

Na oficjalnym koncie Tesla AI na platformie X (dawny Twitter) zamieszczono w czwartek mapę drogową z terminami wdrażania poszczególnych technologii związanych z jazdą autonomiczną.

Z informacji wynika, że Tesla jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia od władz w Chinach i w Europie na zastosowanie systemów jazdy autonomicznej. Dla Tesli to bardzo ważny krok z punktu widzenia rozwoju i konkurencyjności firmy, gdyż uzyskanie odpowiednich zgód umożliwi firmie utrzymanie przewagi nad chińskimi rywalami, którzy pracują już nad podobnymi systemami.

Z czerwcowej wypowiedzi Elona Muska wynika, że jego firma powinna uzyskać niezbędne zgody w zakresie technologii FSD do końca roku.

Trudny rynek w Chinach

Tesli udało się zrobić bardzo dużo, jeśli chodzi o zdobywanie zaufania na chińskim rynku. Firma najpierw musiała przejść odpowiednie testy bezpieczeństwa danych, a następnie podpisała umowę z chińskim gigantem technologicznym Baidu ws. map i nawigacji. Tesla uzyskała również zgodę na testowanie technologii jazdy autonomicznej na ulicach Szanghaju.

Technologia jazdy autonomicznej

Wciąż jednak technologia FSD jest obiektem wnikliwych kontroli, szczególnie w USA. Wbrew nazwie, technologia pełnej jazdy autonomicznej (FSD) nie pozwala kierowcy na odwrócenie uwagi w czasie jazdy. Przeciwnie – kierowca przez cały czas musi mieć ręce na kierownicy i pilnować drogi.

Przewaga konkurencyjna Tesli

Jeśli dojdzie do formalnego zatwierdzenia i dopuszczenia do użytku technologii FDS, wówczas Tesla będzie mogła utrzymać swoją przewagę konkurencyjną w Chinach. Państwo Środka to największy dla Tesli rynek zagraniczny. I jednocześnie bardzo konkurencyjny, gdyż wiele chińskich firm depcze Tesli po piętach, rozwijając własne systemy jazdy autonomicznej i uszczuplając udział Tesli w rynku. Jak wynika z najnowszych danych chińskiego Stowarzyszenia Samochodów Pasażerskich, dostawy Tesli do Chin w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku spadły o ok. 6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.