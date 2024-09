Według gazety biznesowej Handelsblatt wskaźnik pracowników fabryki Tesli w Grünheide, którzy informowali telefonicznie swoich przełożonych, że są chorzy, wzrósł w sierpniu do 17 proc. To ponad trzykrotność średniej dla niemieckiego przemysłu samochodowego w zeszłym roku.

We wrześniu absencja wynosiła od dziesięciu do jedenastu procent. Menedżerowie Tesli określili to jako „niedopuszczalne”.

Tak wysoka absencja wzbudziła zainteresowania dyrektora generalnego Tesli. Elon Musk napisał na platformie X, że bada ten problem po tym, jak użytkownik serwisu społecznościowego udostępnił dane z raportu gazety Handelsblatt na platformie.

Kierownicy wizytowali w domach pracowników na L4

Handelsblatt poinformował, że kierownicy zakładów składali wizyty w domach pracowników Tesli, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim, powołując się na nagranie wewnętrznego spotkania z zeszłego tygodnia.

Z relacji menedżera ds. zasobów ludzkich Erika Demmlera wynika, że niektórzy ludzie byli naprawdę chorzy, ale byli też ludzie, którzy zdecydowanie wzbudzali wątpliwość. Niektórzy trzaskali drzwiami lub grozili wezwaniem policji, podała gazeta.

Eksperci prawa pracy uważają, że działania Tesli za legalne. Wizyty domowe są ogólnie dozwolone, mówi na łamach Handelsblatt prawnik Till Heimann z kancelarii prawnej Kliemt we Frankfurcie.

Pracownik nie ma jednak obowiązku wpuszczenia szefa do środka, ponieważ w grę wchodzą zasady panujące w domu i prywatność pracownika – dodaje Heimann.

Pracownicy są przepracowani

„Wizyty domowe u pracowników Tesli to kolejne absurdalne działanie przeciwko długoterminowemu, ponadprzeciętnemu wskaźnikowi zachorowań” w fabryce, uważa Dirk Schulze, regionalny szef IG Metall. Pracownicy firmy zgłaszają „ekstremalnie wysokie obciążenie pracą”, a kierownictwo wywiera presję na tych, którzy są chorzy, podczas gdy zdrowi pracownicy są przeciążeni dodatkową pracą, powiedział w oświadczeniu wysłanym Bloombergowi e-mailem.

W fabryce Tesli zatrudnionych jest około 12 tys. osób, które produkują Model Y, najlepiej sprzedający się w Europie elektryczny samochód osobowy w zeszłym roku.